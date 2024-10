Toplotne črpalke še vedno prva izbira za varčno ogrevanje

OGLAS

Dobra novica je, da kljub spremembam to ne pomeni nujno višjih stroškov – toplotna črpalka je energetsko zelo varčna naprava. Kako torej izkoristiti prednosti in prihraniti to sezono? Nov način obračunavanja električne energije: Kako optimizirati svoje stroške v novi sezoni S 1. oktobrom je začel veljati nov omrežninski akt, ki spreminja način obračunavanja električne energije. Po novem, bomo imeli pet časovnih blokov v dveh sezonah: visoki (november–februar) in nizki (marec–oktober). Cena bo odvisna od obremenjenosti omrežja, zato bo najdražja takrat, ko je pričakovana obremenjenost najvišja – v visoki sezoni, na delovni dan, med 7.00 in 14.00 ter 16.00 in 20.00.

Obračunavanje električne energije FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Vaša dogovorjena obračunska moč bo od zdaj igrala ključno vlogo pri določanju stroškov omrežnine. Elektrooperater jo je določil na podlagi največjih konic porabe v zimskih mesecih. Dobra novica? Dogovorjeno moč lahko prilagajate tekom leta. Če menite, da je previsoka ali prenizka, jo lahko prilagodite vašim dejanskim potrebam. Vendar pozor; če boste obračunsko moč presegli, boste za vsakih 15 minut prekoračitve plačevali penale. Do konca prehodnega obdobja, ki traja do 30. septembra 2026, vas bodo o prekoračitvah in morebitnih stroških zgolj obveščali – brez dodatnih kazni. To vam daje čas, da prilagodite svojo porabo in optimizirate stroške. Z optimizirano uporabo energije lahko stroške tudi znižamo Cilj novega načina obračunavanja energije je varčna uporaba energije. S tem, ko odjemalci postanemo aktivni uporabniki, lahko z optimizirano porabo energije razbremenimo omrežje – in na ta račun tudi znižamo lastne stroške. Kako optimizirati svojo porabo? Izogibajte se hkratni uporabi energetsko potratnih naprav, kot steklokeramične in indukcijske plošče, domače polnilnice za električna vozila ter ostale naprave z vgrajenimi grelci večjih moči. Pametno prilagodite svojo uporabo – na primer, avto napolnite po 22. uri, ko je cena elektrike nižja. Tako boste znižali porabo in prihranili.

Agencija za energijo: "Vsak posameznik lahko z določenimi ukrepi, kot so prilagoditev odjema v čas nizke obremenitve omrežja (22:00–6:00), sezonska prilagoditev dogovorjene obračunske moči, uporaba zalogovnika toplote s toplotno črpalko ter uporaba hranilnika električne energije v kombinaciji z agregacijo oziroma aktivnim odjemom električne energije, znatno zniža morebitno povečanje stroškov oz. lahko celo zniža strošek omrežnine pred uvedbo novega modela. [1]"

Kako lahko torej prilagodimo ogrevanje, da optimiziramo porabo energije, ne da bi pri tem ogrozili udobje? Iz podjetja Orca Energija svetujejo, da se vzdržuje konstantna temperatura v prostorih. Nenadne spremembe temperature lahko namreč povzročijo večjo porabo energije, saj sistem potrebuje več moči za povrnitev toplote. Pravilno nastavljeni intervali tako ne zagotavljajo le udobja, temveč tudi nižjo porabo in večjo energetsko učinkovitost.

Natančno upravljanje ogrevanja FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Toplotna črpalka Orca ponuja možnost nastavitve petih časovnih intervalov s tremi različnimi cikli, kar uporabnikom omogoča popolno prilagoditev ogrevanja glede na njihove specifične potrebe in urnike.

Toplotna črpalka potrebuje malo električne energije Vredno je poudariti, da toplotna črpalka za svoje delovanje porabi minimalno količino električne energije. Uporablja jo predvsem za zagon sistema, medtem ko kar približno 80 % energije za proizvodnjo toplote črpa iz obnovljivih virov. Glavni vir toplote prihaja iz okoliškega zraka, zemlje ali vode – odvisno od tipa toplotne črpalke, ki jo uporabljate (zrak-voda, voda-voda ali zemlja-voda). Tako je večina toplote, ki jo proizvede, brezplačna in prijazna do okolja.

Orca toplotne črpalke zrak-vode sodijo med najučinkovitejše naprave na tržišču. V svoji kakovosti presegajo najstrožje evropske standarde, kar dokazujejo tudi certifikati najpomembnejših neodvisnih strokovnih institucij v EU.

Toplotna črpalka zrak-voda FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Za razliko od tradicionalnih ogrevalnih sistemov, ki toploto proizvajajo neposredno, z gorenjem energenta, toplotna črpalka deluje na principu prenosa toplote iz zunanjega okolja v notranjost vašega doma. Iz zunanjega vira črpa toploto, nato pa ji v kompresorju poviša temperaturo, da lahko ogreje vodo v ogrevalnem sistemu, s katero nato ogreva prostore in sanitarno vodo. Na ta način, za vsako enoto porabljene električne energije proizvede od 3 do 5 enot toplotne energije, odvisno od vrednosti SCOP. To pomeni do 400-odstotno učinkovitost, kar posledično zmanjšuje stroške električne energije. Zgodbe: Zadovoljni uporabniki o uporabi toplotne črpalke Zaradi visoke učinkovitosti toplotne črpalke še vedno ostajajo prva izbira za varčno ogrevanje. V podjetju Orca Energija to potrjujejo s številnimi primeri zadovoljnih uporabnikov. Med njimi sta zakonca Borin, ki sta se pred nakupom toplotne črpalke soočala z visokimi stroški ogrevanja. Po prehodu na toplotno črpalko Orca sta stroške zmanjšala za kar 2.000 € na sezono, kar jima je prineslo znaten prihranek v primerjavi s prejšnjim sistemom na kurilno olje. Njuna izkušnja je dokumentirana v videu. Podobna je izkušnja ge. Tili iz Ptuja, ki je v preteklosti že zamenjala tri različne ogrevalne sisteme, a je najbolj zadovoljna s toplotno črpalko, ki ji poleg prihrankov zagotavlja izjemno udobje. Poleg prihrankov pri energiji se z uporabo toplotne črpalke zmanjšajo tudi ostali stroški, saj stroški vzdrževanja, kot je na primer čiščenje dimnika, povsem odpadejo. Toplotne črpalke Orca grejejo in hladijo skupaj že več kot 15.000 domov po Sloveniji in širše po Evropi. Med zadovoljnimi uporabniki so tudi znani Slovenci – Blaž Švab prisega na njihovo ogrevalno toplotno črpalko, medtem ko je Cene Prevc zadovoljen uporabnik njihove sanitarne toplotne črpalke.

Ali tudi vi želite zmanjšati stroške ogrevanja in hkrati izkoristiti izjemno priložnost za prihranek? Do konca oktobra lahko pridobite kar 5.200 € povračila za nakup toplotne črpalke Orca. Poleg tega lahko izkoristite še 2.500 € subvencije Eko sklada!

Akcija toplotnih črpalk FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Toplotne črpalke kot ključni del evropske trajnostne prihodnosti Eden glavnih razlogov, zakaj Evropa stremi k široki uporabi toplotnih črpalk, je prizadevanje za razogljičeno družbo. Investicija v to tehnologijo pomeni vlaganje v trajnostno infrastrukturo in v ohranjanje okolja. Toplotne črpalke so zato sestavni del več pomembnih evropskih direktiv in zakonov, kot so paket Fit for 55%, direktiva Energy Performance of Buildings (EPBD), zakon Net Zero Industry Act idr. V letu 2023 je bilo v 21 državah Evropske unije prodanih kar 3,02 milijona toplotnih črpalk, kar pomeni, da je po vsej Evropi zdaj priključenih skupno 24 milijonov toplotnih črpalk. Te naprave so planet že rešile emisij toplogrednih plinov, ki so primerljive z emisijami 7,5 milijona avtomobilov [2]. Evropa ima še ambicioznejše načrte za prihodnost. Cilj je, da do leta 2030 vgradimo 60 milijonov toplotnih črpalk, kar bi omogočilo 40-odstotno zmanjšanje porabe plina v stavbah [3].

1 milijon toplotnih črpalk lahko nadomesti 1,5 milijarde kubičnih metrov zemeljskega plina. Prihranek: 60 milijard evrov pri uvozu energije in za 46 % manj emisij CO v stavbnem sektorju [4].

Prehod na obnovljive vire in nižja poraba energije Eden ključnih razlogov, zakaj se Evropa zavzema za široko uporabo toplotnih črpalk, je cilj doseganja razogljičene družbe. Gre za vlaganje v trajnostno infrastrukturo in ohranjanje okolja. Medtem ko peči na trda goriva poleg visokih izpustov CO proizvajajo tudi druge škodljive snovi, so tudi velik vir PM10 delcev, ki resno ogrožajo zdravje. Prehod na obnovljive vire energije ne bo le zmanjšal emisij, temveč bo izboljšal tudi energetsko učinkovitost, kar pomeni manjšo porabo električne energije. Pomemben cilj v prihodnosti je tudi razbremenitev energetskega omrežja, saj poraba elektrike po svetu hitro narašča.

Za primerjavo, v Sloveniji je končna poraba električne energije [5] v 22 letih narastla za skoraj 24 %, iz 10.522 GWh v letu 2000 na 13.043 GWh v letu 2022 [6].

V našem vsakdanjem življenju uporabljamo vedno več električnih naprav, brez katerih si življenja skorajda ne predstavljamo. To niso več le naprave za osnovne potrebe, kot so kuhanje in ogrevanje, temveč tudi številni drugi porabniki, ki prispevajo k udobju in funkcionalnosti sodobnega doma. Velik prihranek in neprimerljivo udobje za uporabnika Toplotne črpalke niso zgolj okolju prijazna rešitev, temveč tudi pametna dolgoročna naložba za vsako gospodinjstvo, saj od trenutka namestitve prinašajo občutne prihranke pri stroških ogrevanja.

Družina se ogreva s toplotno črpalko FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand