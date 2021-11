Toplotne črpalke zrak-voda: učinkovito ogrevanje, nižji računi

Črpalke LG Therma V kar 75 odstotkov energije za svoje delovanje pridobijo iz zraka. Veliko družinskih hiš v Sloveniji zaradi nezadostne toplotne izolacije (energijski razred E in slabši) porabi tudi do 70 odstotkov energije za ogrevanje, hlajenje in pripravo sanitarne vode. Gre torej za področje, kjer lahko z zamenjavo tradicionalnih ogrevalnih sistemov na fosilna goriva z naprednejšimi, okolju bolj prijaznimi rešitvami občutno zmanjšamo porabo energije in s tem tudi stroške.

»Dve tretjini Slovencev bivata v eno- ali dvostanovanjskih stavbah, ki so bile večinoma zgrajene v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja. V teh stavbah, ki so pogosto energetsko zelo potratne, se lahko za ogrevanje, hlajenje in toplo vodo porabi tudi do 70 odstotkov celotne porabe energije. Z vgradnjo toplotne črpalke LG Therma V lahko uporabniki na enostavno zmanjšajo porabo energije tudi za do 60 odstotkov ter tako pripravijo svojo hišo ali stanovanje na okolju bolj prijazno prihodnost,« je povedal Luka Simončič, vodja prodaje LG-jevih izdelkov in rešitev za ogrevanje in klimatizacijo v Sloveniji.

Pet razlogov za toplotne črpalke LG Therma V - Do 60 odstotkov nižji stroški ogrevanja - Enostavna namestitev - Skladnost z evropsko zakonodajo o skoraj ničenergijskih stavbah - Pameten dom z aplikacijo ThinkQ - Subvencija Eko sklada

Optimalna rešitev za vsak objekt LG-jeve toplotne črpalke zrak-voda Therma V so celovita rešitev za ogrevanje, hlajenje in oskrbo s toplo vodo, ki kar 75 odstotkov potrebne energije za svoje delovanje pridobijo iz brezplačnega in obnovljivega vira (zraka) ter le 25 odstotkov iz električne energije. Primerne so tako za sodobne novogradnje kot tudi za adaptacije obstoječih stavb. Opravljajo isto nalogo, kot recimo grelnik na plin ali kurilno olje, a mnogo bolj energetsko in stroškovno učinkovito. Najpogosteje se uporabljajo v kombinaciji s talnim gretjem, a so primerne tudi za radiatorsko ogrevanje in za pripravo tople vode – in to celo do zunanje temperature -25 °C.

LG nudi naslednje osnovne izvedbe črpalk Therma V: - Monoblock. Črpalke vrste Monoblock, ki lahko segrejejo sanitarno vodo do temperature 65 °C, namestimo ob zunanji zid in povežemo s centralnim ogrevanjem na isti način kot tradicionalne grelnike. - Split. Rešitve Split sestavljata dve enoti, zunanja in notranja, ki sta lahko oddaljeni tudi do 50 metrov. Odlikuje jih zmožnost delovanja pri nizkih temperaturah, sanitarno vodo pa lahko prav tako segrejejo do 65 °C. - High Temp. Modeli High Temp so primerni za stavbe s starejšimi radiatorji ali za stavbe, ki potrebujejo večje količine tople vode. Sanitarno vodo lahko segrejejo do 80 °C. - IWT. Pri modelih IWT (Integrated Water Tank) notranje enote vključujejo tudi integriran rezervoar za toplo vodo, zaradi česar so še posebej primerne za hiše z manjšimi kvadraturami. Do 60 odstotkov nižji stroški ogrevanja Toplotne črpalke so v primerjavi z ogrevanjem na plin od štiri- do petkrat bolj učinkovite, saj lahko z 1 kilovatom električne energije pridobijo približno 4,5 kilovate toplotne energije. S tem je mogoče v povprečju stroške ogrevanja znižati za približno 20 odstotkov glede na klasične plinske grelnike in celo za 60 odstotkov v primerjavi z grelniki na kurilno olje. Velike prihranke potrjuje tudi energetski razred A+++.

