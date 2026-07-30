Slovenija
Toplotni udar lahko doživi vsak, ne glede na starost
Ob povečani toplotni obremenitvi se veča tudi možnost poslabšanja zdravstvenega stanja, opozarjajo zdravniki. Visoke temperature ne prinašajo samo nevarnosti dehidracije, pač pa tudi toplotnega udara. Na kamniško urgenco dnevno prihajajo ljudje, ki potrebujejo pomoč zaradi hudih težav z vročino. Preverili smo, kakšni so znaki toplotnega udara in kako v takih primerih pomagati.
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