Torek bo najbolj moker dan letošnjega januarja, sledila bo občutna otoplitev

Letošnji januar, ki se počasi bliža h koncu, je bil nekaj posebnega. Pogosto smo bili deležni izrazite temperaturne inverzije, zaradi česar so bili zadnji tedni v hribih za ta čas neobičajno topli. Na naši najvišji meteorološki postaji na Kredarici je povprečna temperatura zraka od 1. do 26. januarja dolgoletno povprečje presegla za več kot tri stopinje Celzija, kar letošnji januar na lestvici najtoplejših uvršča na visoko drugo mesto. Po nižinah so bile razmere manj izstopajoče, saj je odklon od dolgoletnega povprečja le malokje presegel eno stopinjo Celzija. Zaradi mogočnega anticiklona so se cikloni z izrazitejšimi frontami in obilnejšimi padavinami v zadnjih tednih usmerjali bolj severno, kot je to običajno.

Fronta je že dosegla Zahodno Evropo, od tu pa se bo počasi pomikala proti vzhodu. Pred njenim prehodom se bo najprej v višinah, nato pa tudi po nižinah krepil jugozahodni veter, s katerim bo nad naše kraje dotekal vlažen in za ta čas precej topel zrak. Z jugozahodnikom se bodo jutri razkrojila še zadnja jezera hladnega zraka, ki so bila v preteklem tednu najbolj trdovratna po nižinah vzhodnega dela Štajerske in Prekmurja. V teh delih se marsikje niti dnevne temperature niso dvigale nad ničlo, medtem ko je bilo ponekod na Dolenjskem in v osrednji Sloveniji za več kot deset stopinj topleje.

Zaradi megle in negativnih temperatur je bil v zadnjih dneh občutek na severovzhodu države zelo zimski. Poleg slane in ivja so za zimsko kuliso občasno skrbele tudi snežinke t. i. industrijskega ali toplarniškega snega, ki so se pojavljaje predvsem v okolici večjih toplotnih virov ali dimnikov. Ob meglenem in mrzlem vremenu lahko namreč vsak dodaten vnos vlage pripelje do prenasičenja zraka z vodno paro, katere presežek se nato izloči v obliki majhnih ledenih kristalčkov ali snežink.

Ponedeljek bo minil še brez večje spremembe vremena

Marsikje po nižinah nas je pričakalo še eno megleno jutro. Megla se bo predvsem po nižinah Štajerske in Prekmurja zadržala večji del dneva, drugod se bo do sredine dneva večinoma razkrojila, tako da lahko pričakujemo vsaj nekaj sonca. Tega zagotovo ne bo manjkalo v višjih legah nad okoli 900 metrov nadmorske višine, kjer bo sončno od jutra do večera. Izrazitejšega vetra danes še ne bo, le v višjih legah bo popoldne zapihal šibak jugozahodnik. V krajih s prevladujočim sončnim vremenom se bodo najvišje dnevne temperature povzpele do okoli 10 stopinj Celzija, v krajih z dolgotrajnejšo meglo na severovzhodu pa bo le malo nad ničlo.