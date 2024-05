Torek bo pretežno oblačen s pogostimi plohami in nevihtami

Ponedeljek so že zaznamovale plohe in nevihte. Zvečer se je nevihta razbesnela nad prestolnico, voda pa je poplavila podvoza na Dunajski in Celovški cesti. Na severozahodu države je padala sodra.

Prestolnico zajela nevihta, podvoza na Dunajski in Celovški spet poplavljena

Kot poroča Meteoinfo, bo v torek v večjem delu Slovenije spremenljivo oblačno. Jutranje temperature se bodo gibale med 10 in 15 stopinjami Celzija. Že dopoldan bodo v severni in osrednji Sloveniji začele nastajati posamezne plohe in nevihte, ki se bodo hitro razširile nad večji del Slovenije.

Čez dan in popoldne bo pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale okoli 20, ob morju do 25 stopinj Celzija.

Ob nevihtah se bodo od dopoldneva do poznega popoldneva lokalno pojavljali dolgotrajnejši nalivi. Ponekod nad manjšimi območji lahko lokalno, v zelo kratkem času, pade večja količina padavin saj bo pomikanje nevihtnih celic, zaradi šibkih vetrov v višinah, zelo počasno. Posledično lahko lokalno prihaja do hudourniških razlivanj.

Agencija za okolje (Arso) je zato izdala tudi rumeno opozorilo pred nevihtami.