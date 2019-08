Torek sončen in vroč, nato prihaja manjša sprememba vremena

Srednjo in Zahodno Evropo je preplavil občutno hladnejši zrak, na vzhodu in jugu celine pa še vztraja poletna vročina. Meja med obema zračnima masama poteka na Alpah in se danes ne bo kaj dosti premikala. Če bodo najvišje dnevne temperature na južni strani Alp okoli 35 stopinj Celzija, pa bo na severni strani občutno hladneje, saj jih bo marsikje le okoli 15. Prek nižjih predelov vzhodnih Alp bo nekaj hladnega zraka v drugi polovici tedna pljusknilo tudi k nam, a tako izrazite ohladitve, kot so je bili deležni v Franciji in Nemčiji, pri nas vseeno ne bo.

Pred manjšo spremembo vremena bo torek še sončen in vroč, nekaj oblakov se bo občasno prikradlo le na nebo severne in vzhodne Slovenije. Plohe in nevihte bodo popoldne nastajale predvsem nad goratimi predeli Avstrije in severne Italije, pri nas pa bo možnost zanje zelo majhna. Vročina bo najbolj pritiskala na Goriškem, kjer se bo ogrelo vse tja do 34 stopinj Celzija, dve manj bosta v Posavju in Beli krajini, drugod po državi pa jih pričakujemo od 28 do 31. Poletno vročino bo nekoliko blažil šibak jugovzhodni veter, ob morju maestral.