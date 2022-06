Torkovo neurje postreglo s točo, drevo ob padcu poškodovalo občanko

Dan bo sicer delno jasen s spremenljivo oblačnostjo. Ponekod bo pihal vzhodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na vzhodu do 34 stopinj Celzija.

Agencija RS za okolje med mesti, v katerih so temperature presegle 35 stopinj Celzija, našteva Bilje (36,9 stopinje), Škocjan (36,3 stopinje), Dolenje (35,9 stopinje), Godnje (35,6 stopinje), Ilirsko Bistrico in Kubed (35,4 stopinje) ter Koper Markovec, kjer se je živo srebro ustavilo natanko pri 35 stopinjah Celzija. Na letališču Bovec so izmerili 34,7 stopinje Celzija, Slavnik pa je dosegel 31,9 stopinje Celzija, še dodajajo pri Arsu.

V torek je padel nov junijski temperaturni rekord. V Podnanosu se je namreč živo srebro ustavilo pri vrtoglavih 38 stopinjah Celzija in tako preseglo prejšnjo najvišjo temperaturo, ki so jo leta 2000 v Metliki izmerili pri 37,5 stopinj Celzija. A vroče je bilo tudi marsikje drugod.

Medtem so vročino popoldan presekala neurja. Nevihtno linijo, ki je malo po 15. uri nastala na Dinarski pregradi, so spremljali močnejši nalivi in sunki vetra, klestila je tudi toča, ki je bila v okolici Postojne in Idrije debela kot jajce.

V Uncu je močan veter delno odkril streho stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Unec, ki so sanirali tri strešnike. Na Begunjski cesti v Lescah, občina Radovljica, je drevo padlo na vrt sosednjega objekta. Težave s podrtimi drevesi so imeli tudi na Kolodvorski cesti na Bledu, kjer so na vozišče podrla tri drevesa. Gasilci PGD Bled–Rečica so odstranili drevesa in očistili vozišče.

Blejski policisti so medtem obravnavali lažjo poškodbo pri ženski zaradi padca drevesa v neurju. Tujo krivdo so izključili, so sporočili s PU Kranj.