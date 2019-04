Tošić ne bo ob sumljivo premoženje: obdržal bo lahko nepremičnine in denar

Višje sodišče v Ljubljani je prvostopenjsko sodbo, po kateri bi morali Draganu Tošiću in z njim povezanim osebam odvzeti 2,2 milijona evrov sumljivega premoženja, spremenilo v zavrnilno sodbo, piše današnji Dnevnik. Tošić naj bi namreč očitana kazniva dejanja, zaradi katerih je obsojen na 16,5 leta zapora, storil še pred uveljavitvijo zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Zakon pa ne more veljati za nazaj, je že lani poleti sklenilo ustavno sodišče, ki je retroaktivnost zakona označilo za protiustavno, še piše Dnevnik. Specializirano državno tožilstvo je nato samo umaknilo deset tožb zoper obtožence in obsojence. Tožbe zoper Tošića, ki je bila tedaj že v rokah višjih ljubljanskih sodnikov, pa tožilstvo ni umaknilo.

"Višje sodišče v Ljubljani je po sodbi z dne 27. marca 2019 zavrnilo pritožbo Republike Slovenije ter ugodilo pritožbama tožencev, tako da je bila prvostopenjska sodba v ugodilnem delu spremenjena v zavrnilno sodbo," so za časnik potrdili na ljubljanskem okrožnem sodišču.

Tošić je sicer trenutno v priporu in čaka na pravnomočnost obsodbe.

Po odločitvi prvostopenjskega sodišča bi sicer Tošić in z njim povezane osebe – soproga, njeno podjetje in znanec – morali ostati brez 2,2 milijona evrov vrednega premoženja. Tedaj je namreč ljubljansko sodišče odločilo, da toženi niso ustrezno dokazali zakonitosti izvora premoženja, in odobrilo odvzem 61 odstotkov 350.000 evrov vredne družinske hiše Tošićevih v Bizoviku, počitniške hiše in polja v Luciji, dveh ljubljanskih kavarn (Rog in 13) in sredstev na bančnih računih.

Tošićev odvetnik je bil po pisanju Dnevnika s sodbo zadovoljen in je dejal, da so takšen razplet pričakovali.

Ljubljanski višji sodniki bodo predvidoma prihodnji mesec ponovno odločali o Draganu Tošiću, le da tokrat o kazenski zadevi, zaradi katere je trenutno v priporu.