Tovarna leta je sevniško podjetje Siliko: Nagrada je spodbuda in obveza

Začelo se je z gumicami v domači garaži. "Leta 2024 smo postali podjetje z več kot 900 zaposlenimi, z dvema tovarnama v Sloveniji, tovarno v Srbiji in Nemčiji," pove Jošt Žerjav, vodja tehnologije. V Sevnici, kjer je nekoč stala Jutranjka, otroška tekstilna tovarna v nekdanji Jugoslaviji, so obrat odprli pred 21 leti. "Trenutno je v Sevnici zaposlenih 350 ljudi, približno pol, pol," pravi Franc Richard Mlakar, vodja tovarne.

Delajo v štirih izmenah. Stojan Horjak v podjetju že 20 let skrbi za brezhibno proizvodnjo: "Zadolžen sem za velika tesnila, smo v četrtem letu proizvodnje in nam zaenkrat kaže kar dobro." Konkretno izdelujejo, razvijajo in dobavljajo izdelke za avtomobilsko industrijo. "To pomeni, da mi izdelek razvijemo, izberemo material, dizajniramo, oblikujemo, testiramo vse funkcije že v laboratorijskem smislu," razloži Žerjav. Na stroju, ki stane več kot dva milijona evrov. "Specifično trenutno se proizvajajo tesnila za hibridno verzijo BMW 5 in hibridno verzijo BMW 7. Glavni materiali, iz katerih proizvajamo, so guma, plastika in tako imenovani tekoči silikon," nadaljuje Žerjav. Kos plastike, ki ga imate doma v pralnem stroju. Tudi to izdelujejo. "Nato pride še en naš del, pri čemer gre doziranje vode v vsak prekat posebej," še zaključi Žerjav.

"Veseli in ponosni smo na nagrado, je spodbuda in obveza," pravi direktor Dejan Doles. Kriterijev za zmago je bilo več. Inovacije, razvoj, tehnologija, ekologija. "Vidim, da je volja zelo prešerna v tovarni, verjamem, da nas je povezala in bomo to izkoristili za doseganje zastavljenih ciljev," dodaja Doles.

Pa kriza. Avto industrija ni v najboljši kondiciji. Proizvodnja električnih vozil na kitajskem počasi že prehiteva Evropo. A naročil je pri nas le za vzorec, pravijo. "Trenutna kriza, ki se pojavlja, na nas ne vpliva gromozansko. V manjši meri. Se pa kriz ne bojimo, ker vidimo tudi priložnost oziroma izziv za nas," pojasni Richard Mlakar. "Posel je posel. Mi iščemo nove partnerke v Evropi in tudi izven Evrope," pa zaključi Doles. Lani so ustvarili 106 milijonov evrov prihodkov.