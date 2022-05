Tovarna Melamin med obrati, za katere veljajo strožje zahteve in nadzor

V Sloveniji po januarskih podatkih deluje 58 seveso obratov. V glavnem gre za kemične obrate, obrate za proizvodnjo in distribucijo električne energije, proizvodnjo, polnjenje in distribucijo utekočinjenega naftnega ali drugih plinov, proizvodnjo, uničenje in shranjevanje eksplozivov ter proizvodnjo steklenih in farmacevtskih izdelkov. Obrati morajo delovati skladno z okoljevarstvenimi dovoljenji.

Tudi Melamin, kjer je davi prišlo do eksplozije in požara, je na seznamu seveso obratov. Tomaž Vilfan , ki je član poveljstva Gasilske zveze Slovenije in predsednik komisije za nevarne snovi pri poveljstvu zveze, je ob tem poudaril predvsem pomen požarne preventive tovrstnih obratov, saj ta prispeva k temu, da so lahko posledice požarov manjše.

Sam tudi glede na izkušnje s terena verjame, da se kemični obrati zavedajo nevarnosti in da precej vlagajo v požarno preventivo. Glede posredovanja gasilcev pa je spomnil še, da so v Sloveniji poleg poklicnih tudi določene prostovoljne gasilske enote opredeljene kot enote širšega pomena in so kot takšne usposobljene in opremljene za posredovanje v nesrečah v prometu in v nesrečah z nevarnimi snovmi.

Sicer pa so na splošno vsi gasilci usposobljeni za gašenje požarov, pri tem pa morajo uporabljati ustrezno zaščitno opremo, med drugim je to zaščitna obleka in izolirni dihalni aparat. Je pa spomnil še, da kjerkoli pride do eksplozije, je veliko večja verjetnost za poškodbe, kot pa če nekje začne počasi goreti.

Seveso obrati so, tako kot tri evropske direktive, poimenovani po hudi industrijski nesreči v kemičnem obratu, ki se je leta 1976 zgodila v italijanskem mestu Seveso.