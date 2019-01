'Tovornega vozila ni vozil z rokami, ampak s koleni'

V sklopu poostrenega nadzora policije nad uporabo mobilnih telefonov med vožnjo so celjski policisti s pomočjo specializiranega vozila nadzirali tudi voznike tovornjakov na avtocesti. Kamere, nameščene na strehi vozila, omogočajo, da policisti vidijo, ali vozniki med vožnjo telefonirajo ali celo gledajo televizijo. Primeri niso redki, policija pa opozarja, da je takšno početje lahko usodno.

FOTO: Damjan Žibert

"Profesionalni vozniki tovornjakov se premalo zavedajo, da upravljajo tovorno vozilo težko 40 ton. Če pride do kritične situacije in niso med vožnjo dovolj pozorni, ima prometna nesreča lahko katastrofalne posledice," je poudaril komandir Postaje prometne policije Celje Vinko Mlakar.

Poostren nadzor nad uporabo mobilnih telefonov med vožnjo bo policija v sodelovanju z Javno agencijo za varnost prometa izvajala po vsej Sloveniji do 27. januarja.

Kamere, nameščene na strehi posebnega vozila policistov, so namreč ujele že marsikaj. Ne le da so tovornjakarji med vožnjo telefonirali, pisali sporočila ali brskali po internetu, ogledovali so si celo filme ali brali časopise, ki so jih raztegnili čez cel volan, je navedel primere Mlakar: "Voznik v enem primeru ni vozil tovornega vozila z rokami, ampak z nogami – upravljal ga je s koleni."

Posebno policijsko vozilo je opremljeno tudi z dvižno kamero. FOTO: Damjan Žibert

Zaradi vseh teh 'zabav' med vožnjo se zgodi mnogo nesreč. Težko je sicer dokazati, da so se pripetile ravno zaradi nepozornosti na cesti, je pojasnil Mlakar: "Vozniki, ki počnejo druge stvari med vožnjo, ne vozijo po sredini prometnega pasu, ampak se peljejo bolj po levi ali desni strani, kar lahko vodi v prometno nesrečo." A ne le vozniki tovornih vozil, tudi drugi udeleženci v prometu, ki namesto cesti namenjajo pozornost drugim dejavnostim, začnejo vijugati po vozišču. To je najbolj očiten znak, ki kaže, da nekaj ni v redu."Ali voznik vozi pod vplivom alkohola ali je utrujen, pogosto pa ugotovimo, ko se peljemo mimo, da ga je nekaj zmotilo – da je uporabljal telefon ali počel kaj drugega," je razložil Mlakar in poudaril, da se je treba zavedati, da vsi ti moteči dejavniki, med katerimi so tudi kajenje, upravljanje klimatske naprave in druga opravila, ki niso prepovedana, odvrnejo pozornost voznika. Zaradi tega se podaljša reakcijski čas ustavljanja, voznik pogosto spregleda prometno signalizacijo in ne opazi del na cesti.

V vozilu je nadzorni sistem. Voznika tovornega vozila policisti posnamejo, če telefonira oziroma počne kaj drugega, kar ne bi smel. FOTO: Damjan Žibert

Ko prekrškarje ustavijo, imajo navadno na zalogi 'izvirne' izgovore. "Če telefonirajo, po navadi rečejo, da jih je klical šef in da se mu morajo takoj oglasiti. So pa tudi takšni, ki obžalujejo svoje početje," je povedal Mlakar in dodal, da policisti upajo, da se bodo tovornjakarji po prekršku bolj zavedali svoje odgovornosti do ostalih udeležencev v prometu.

Voznik telefonira. FOTO: Damjan Žibert

V enem nadzoru tovornih vozil celjski policisti običajno odkrijejo od 10 do 15 takšnih prekrškarjev. Nadzor s specialnim vozilom opravijo enkrat do dvakrat na mesec. Kljub rednim nadzorom opažajo, da se stanje ne izboljšuje. Lani so na primer spisali 2.600 plačilnih nalogov kršiteljem, ki so med vožnjo uporabljali telefon.