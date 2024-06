'Tovornjak lahko vozim tudi z rožnatimi nohti'

Pri dveh letih se je že igrala, da popravlja tovornjak tako kot očka. Čeprav je bila premajhna, da bi videla skozi vetrobransko steklo, je govorila, da bo nekoč voznica. Pri petih je vozila motor, pri 10 viličarja, v petem razredu je dokončno sklenila opustiti sanje, da bo veterinarka, in se odločila, da bo šla po očetovih stopinjah. Sprva so se ji smejali, da to ni poklic za ženske in da si bo že še premislila. A zdaj je Nika Romšak stara 22 let in gradbene stroje obvlada bolje od marsikaterega moškega.

Kot je mlada, a izkušena voznica povedala za rubriko Vaš svet, ki bo na sporedu v današnji oddaji Svet na Kanalu A, se poklici ne delijo na moške in ženske in če že moramo v službi preživeti tretjino odraslega življenja, je dobro, da tam uživamo. Nika Romšak ni znala še niti dobro govoriti, pa je že vsako jutro jokala, ker je oče ni mogel vzeti s sabo v tovornjak, se spominja njena mama Polonca Koritnik. "Nekega dne je videla svojega očeta, mojega partnerja, kako leži na hrbtu pod tovornjakom in ga popravlja. In ona, majčkena, drobcena, je prišla v kuhinjo, vzela iz predala dve žlici, potegnila stol od mize, legla podenj in z rokicami vrtela žlice po stolu – seveda, očeta je oponašala," slikovito opisuje. Druge otroke so starši v šolo vozili z avtomobili, Niko je oče pripeljal s tovornjakom, pripoveduje njena sestrična Maša Šketako: "To nam je bilo normalno, to je bila pač Nika. Sošolci so vse jutro čakali na parkirišču, da se je pripeljala, da so lahko od blizu videli tovornjak."

Nika Romšak pred domačo hišo, v ozadju njena starša FOTO: Svet na Kanalu A icon-expand

Ljubezen do tovornjakov ji je bila položena v zibelko, saj so vozniki ne le oče, pač pa tudi strici, a tu gre za nekaj več, je prepričana njena mama: "Nikoli ne bom pozabila, kako se je sama naučila voziti s kolesom – ona je splezala gor, dvakrat padla in se peljala. Ko je bila stara približno štiri leta, ji je stric kupil majhen motor. Samo pokazal ji je, kaj mora delati, in se je odpeljala." Pri 10 letih je po domačem dvorišču vozila viličarja, še prej znala upravljati z bagrom. "Ona bi že kar pri 15 imela izpit za avto, sem ji rekla: Punca, zdaj boš morala pa malo počakati. Do 18. leta je imela že vse narejeno, tako da dva dni po rojstnem dnevu je mislim da že imela izpit," se spominja mama. "Nika je za volanom res suverena, nikoli me ni bilo strah peljati se z njo. Mi je bilo pa vedno zanimivo gledati reakcije ljudi. Jo opazijo, pogledajo stran, pa jih prešine, kaj so sploh videli, in ostrmijo. Tudi v kamnolomu, kamor sem šla večkrat z njo, je bilo tako. Čeljust jim je padla dol. Sem si mislila, pa dajte no, zaprite usta," še prida Koritnikova.

