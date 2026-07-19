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Slovenija

Tovornjaki čez ločilno črto na zoženjih? Kako ravnati?

Ljubljana, 19. 07. 2026 13.55 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.V.
Avtocesta - 5

Delovišča na cestah marsikateremu vozniku povzročajo preglavice, največ pritožb pa je zaradi podaljšanega časa vožnje. Tokrat smo v uredništvu prejeli videoposnetek, ki prikazuje tovornjake, ki na zožanju ceste, kjer je označena prekinjena sredinska črta, vozijo praktično po sredini vozišča. S tem drugim voznikom onemogočajo varno prehitevanje. Kaj o takšni vožnji pravita Policija in Agencija za varnost prometa?

Na Agenciji za varnost prometa so za 24ur.com pojasnili, da so seznanjeni z opozorili voznikov glede vožnje tovornih vozil na območjih zoženj vozišča.

Kot pravijo, je treba na deloviščih in drugih začasnih prometnih ureditvah dosledno upoštevati prometno signalizacijo in talne označbe. Voznik mora vozilo ves čas voziti po svojem prometnem pasu ter način vožnje prilagoditi širini voznega pasu, dimenzijam vozila, sposobnosti obvladovanja vozila in prometnim razmeram, so dodali.

Delovna zapora pri Postojni
Delovna zapora pri Postojni
FOTO: Bobo

A pri tovornih vozilih obstaja težava, saj je njihov manevrski prostor manjši, zato vozniki vozijo bliže ločilni črti. Kljub temu ne smejo neupravičeno zapeljati na sosednji prometni pas ali ovirati drugih udeležencev v prometu.

"Voznikom osebnih vozil svetujemo, naj v takšnih primerih ne poskušajo prehitevati ali voziti mimo, če za to ni dovolj prostora oziroma če tega ni mogoče storiti varno. Ključnega pomena sta zadostna varnostna razdalja ter strpnost, saj lahko že manjša napaka na zoženem vozišču povzroči prometno nesrečo," opozarjajo.

Ob tem poudarjajo, da lahko vozniki ob kakršnih koli kršitvah cestnoprometnih predpisov, ki ogrožajo varnost prometa, o tem obvestijo Policijo.

Na Policiji prijav niso prejeli

S Policije so nam odgovorili, da globa za takšno vožnjo znaša 150 evrov, vendar do zdaj prijav o takšnem početju še niso prejeli.

Na vprašanje, kako bi lahko bolje nadzirali vožnjo tovornih vozil, so nam pojasnili, da se to lahko nadzira le z neposredno vožnjo v prometnem toku ali z nadvozov in primernih površin ob vozišču.

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