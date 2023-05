Tovornjaki, nesreče, tranzit: 'Čarobne palice ni, naše ceste so polne'

Kar izpostavljajo tudi v Prometno-informacijskem centru. Na splošno se izjemno povečuje število tovornih vozil, to pomeni, da pravzaprav voznikom osebnih vozil ostaja na razpolago zgolj prehitevalni pas, vsaj čez dan, in vsaka takšna nesreča tako botruje kilometrskim zastojem. Tovornjaki, nesreče, tranzit, pa veliko dnevnega prometa, pot v službo, v Ljubljano tudi iz drugih krajev ... Podobna zgodba praktično vsak dan.

Pri Celju se je včeraj zjutraj nesreča zgodila okoli sedme ure. Ob 11. uri pa je bila tam še vedno petkilometrska kolona. Tudi na obvozni cesti je promet obstal. Kot so povedali ujeti v zastoju, je takšno stanje noro, vozili so se več kot dve uri. Pri tem opozarjajo, da se zgodi ena nesreča in vse obstane, svarijo pa tudi, koliko tovornih vozil se nabere, če se zapre avtocesta.

Kot se zavedajo na AMZS, je teh problemov veliko, ampak ni več čarobne paličice, prišli smo do točke, ko so naše ceste polne in od tu naprej ni jasno kam, pravijo. Kaj pa širitev cest? Prepozni smo, pojasnjujejo na AMZS. Tudi če bi širili ceste, kar je že zelo potrebno, ne glede na vse. Od te ideje do uresničitve je 10 let in ni jasno, kako se bomo vozili teh deset let.

Poleg zastojev pri Celju so bili včeraj zastoji tudi na primorski avtocesti pri Brezovici, kjer je bil prav tako upočasnjen promet. Na severni ljubljanski obvoznici pa potekajo dela in je zdaj tam prav tako ozko grlo. Bliža se poletje, ko bo na cestah še ogromno turistov. Pravil, kdaj je gneča, poleti tudi ni več.

Kot povedo na Prometno-informacijskem centru, so že lani opažali, da sta torek in sreda dneva, ko se relativno normalno potuje. To je nekaj odsekov z deli in kjer se promet lahko ustavi še dodatno. Pravzaprav skoraj celoten ljubljanski avtocestni obroč, ocenjujejo na AMZS. In kot pravijo, "bi tega že zdaj potrebovali šest pasovnega, ne glede na vse neke okoljske ideje, kako bomo vsi hodili peš, s kolesi, bomo veseli, ne vem kakšni, to ni res. Prometa je pač toliko. Ljudje se ne vozijo, ker jim je dolgčas, ljudje se vozijo v službo".

A kako vendarle omiliti situacijo? "Več ljudi v enem avtomobilu je lahko ena rešitev, pa možnost kakšnega drugega prevoza, kolo, medmestni promet je večji problem glede javnega prevoza. Vsak mora videti, kako lahko pomaga sam sebi, ker težav očitno ne bo konec," predvidevajo.

Po podatkih Darsa je v desetih letih rast prometa 26-odstotna. Na najbolj obremenjenem odseku Brezovica–Vrhnika je od leta 2010 do 2019 tovornega prometa več za 21 odstotkov.