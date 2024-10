Tovorno letalo zapustilo Slovenijo: poletelo v Belgijo, ne v Izrael

Zaradi tehničnih težav se je letalo preko avstrijsko-slovenske meje spuščalo. V prvi komunikaciji s slovensko kontrolo zračnega prometa je razglasilo nevarnost druge stopnje (PAN-PAN). V kontroli zračnega prometa so zračni promet v slovenskem zračnem prostoru vodili ustrezno razglašeni nevarnosti letala v stiski in sprožili preventivno koordinacijo z enotami kontrole zračnega prometa na okoliških letališčih, da bi letalu omogočili vodenje do pristanka.

V enem od kasnejših javljanj, sprva zelo slabe radijske zveze, pa je posadka letala razglasila nevarnost prve stopnje (MAYDAY) in zaprosila za pristanek na brniškem letališču. Posadka letala je sporočila, da prevaža nevaren tovor, sporočili so tudi kode nevarnih snovi, ki so jih posredovali pristojnim letališkim službam, ki so usposobljene za ustrezno ravnanje.

Direktor kontrole zračnega prometa Srečko Janša je včeraj za 24UR povedal, da je imelo letalo težave z avtopilotom. "Glede na to, da je imel težave s transponderjem in z avtopilotom mu je občasno manjkal podatek o višini." Kontrolorji so izpraznili zračni prostor in za kratek čas zadržali nekaj letal, ki so na Brniku čakala na vzlet. Zračnega prostora sicer niso zapirali.

Po pregledu je letalo danes zapustilo Slovenijo. Poleteli pa niso v Izrael, ampak v Liege v Belgiji. Tja bi sicer letalo glede na razpored moralo odleteti včeraj iz Tel Aviva, če ne bi pred tem zašlo v težave.