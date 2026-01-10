Ravnateljica Srednje zdravstvene šole Murska Sobota Zlatka Lebar je dejala, da z dijakom doslej niso imeli težav, s starši zato niso imeli stika. Danes so bili zato vsi zelo pretreseni. Na vprašanje, če imajo v takšnih primerih protokol, kako se odzvati, je poudarila, da je pred približno dvema letoma ministrstvo s policijo izdelalo protokol za ravnanje v takšnih situacijah, na šoli pa so imeli tudi izobraževanje o podobnih situacijah. Poudarila je, da je ponosna na zaposlene, da so modro in hitro odreagirali, ko so morali zakleniti učilnice in počakati tudi na nadaljnja navodila. Zahvalila se je tudi policiji.
Avtoriteta na področju šolstva Leonida Zalokar je poudarila, da šola dijaka, ki je prvi letnik, pozna le tri mesece: "Ta opis njegovih značilnosti, kako se dijak vede, pa malo spominja na srbskega Koste. Bil je opisan z istimi besedami - tih, zadržan, nobenih posebnosti. Tovrstna dejanja kažejo globljo zgodbo, ki je očem skrita." Prepričana je, da če delajo šole tovrstne protokole samo s policijo, so ti protokoli nezadostni. "Dejstvo je, da je s tem dijak izkazal neko nevarnost, treba je ugotoviti vzrok njegovega dejanja, zato je potrebna temeljita psihiatrična ocena." Pri protokolih bi morali sodelovati tudi predstavniki zdravstvene in pravne stroke, meni.
Na vprašanje, kako je dijak lahko imel nož v šoli in kakšna je politika šole, je Lebarjeva dejala, da na vhodu nimajo detektorja kovin in ne smejo pregledovati torb dijakov, razen če obstaja utemeljen sum, da se prinaša kaj groznega. Takrat vedno vključijo policijo.
Zalokarjeva: Manjka prevzemanje odgovornosti
Šola je naredila, kar je v njeni pristojnosti, se strinja tudi Zalokarjeva: "Tu se pristojnost izobraževalne ustanove neha in potem nastopi v Sloveniji tako imenovana kolektivna neodgovornost. Že večkrat sem rekla, da je največja napaka v Sloveniji, ko se kaj takšnega zgodi, vprašanje, kam bomo otroka dali. To sploh ne bi smelo biti vprašanje. To je zadnje vprašanje. Prvo vprašanje je, kam zdaj tega otroka dati na pregled, da se naredi temeljita biopsihosocialna ocena, da se oceni ponovitvena nevarnost, ker varnost skupnosti je nadrejena pravicam posameznika. To si moramo nekam zabeležiti. Če in ko se vrne v izobraževalni sistem, kdo bo prevzel odgovornost, če se ponovi. Kar se dogaja. Manjka prevzemanje odgovornosti." Tovrstni pojavi so po njenih besedah multidisciplinarni problem - ko policija opravi svoje, morajo nastopiti druge stroke.
Z zakonskimi normami se sicer na šoli še niso ukvarjali, v to se bodo natančneje poglobili v ponedeljek, je dejala ravnateljica. "Slovenija sama s svojimi strokovnimi telesi ne bo nič naredila, ker smo tako majhni in je ideologija nekaterih deležnikov tako nevarna za celotno družbo, da bi veljalo v delovanje določenih programov povabiti znanstvene institucije iz tujine," pa je še poudarila Zalokarjeva. "Sami ne bomo ničesar spremenili, ker smo tako zabetonirani v neko ideološko permisivnost, da je resnično nevarno za družbo," je zaključila.