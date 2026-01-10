Ravnateljica Srednje zdravstvene šole Murska Sobota Zlatka Lebar je dejala, da z dijakom doslej niso imeli težav, s starši zato niso imeli stika. Danes so bili zato vsi zelo pretreseni. Na vprašanje, če imajo v takšnih primerih protokol, kako se odzvati, je poudarila, da je pred približno dvema letoma ministrstvo s policijo izdelalo protokol za ravnanje v takšnih situacijah, na šoli pa so imeli tudi izobraževanje o podobnih situacijah. Poudarila je, da je ponosna na zaposlene, da so modro in hitro odreagirali, ko so morali zakleniti učilnice in počakati tudi na nadaljnja navodila. Zahvalila se je tudi policiji.

Avtoriteta na področju šolstva Leonida Zalokar je poudarila, da šola dijaka, ki je prvi letnik, pozna le tri mesece: "Ta opis njegovih značilnosti, kako se dijak vede, pa malo spominja na srbskega Koste. Bil je opisan z istimi besedami - tih, zadržan, nobenih posebnosti. Tovrstna dejanja kažejo globljo zgodbo, ki je očem skrita." Prepričana je, da če delajo šole tovrstne protokole samo s policijo, so ti protokoli nezadostni. "Dejstvo je, da je s tem dijak izkazal neko nevarnost, treba je ugotoviti vzrok njegovega dejanja, zato je potrebna temeljita psihiatrična ocena." Pri protokolih bi morali sodelovati tudi predstavniki zdravstvene in pravne stroke, meni.

Na vprašanje, kako je dijak lahko imel nož v šoli in kakšna je politika šole, je Lebarjeva dejala, da na vhodu nimajo detektorja kovin in ne smejo pregledovati torb dijakov, razen če obstaja utemeljen sum, da se prinaša kaj groznega. Takrat vedno vključijo policijo.