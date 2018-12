Tovšakova preklicala priznanje krivde, bila naj bi 'v stiski in pod pritiskom'

Po njenem mnenju je bil Vegradov posel z Delamarisom eden boljših in takrat ni zlorabila svojega položaja kot direktorica propadlega velenjskega gradbinca. "Nisem se nič osebno okoristila," je poudarila na današnjem predobravnavnem naroku na celjskem okrožnem sodišču.

"Takrat sem bila v hudi psihološki stiski in predmet hude medijske gonje. Zdaj sem našla neko stabilnost in lahko z distanco gledam na pretekle dogodke," je dejala nekdanja direktorica Vegrada Hilda Tovšak . Pojasnila je tudi, da ob podpisu sporazuma ni bila seznanjena z rezultati sodne preiskave, ker je bila takrat v zaporu.

Iz sporazuma o priznanju krivde, ki ga je prebrala sodnica Ingrid Lešnik, izhaja, da se je Tovšakova s takratnim tožilcem Stanislavom Pinterjemdogovorila o pogojni kazni 10 mesecev zapora s preizkusno dobo petih let.

Sodnica je sprejela preklic Tovšakove, ker sodišče sporazuma ni obravnavalo, zato sporazum ni začel veljati. Ocenila je, da kakovost priznanja ni takšna, kot jo določa zakon. Sodnica je dejala tudi, da se bo iz sodnega postopka izločila.

Zagovornik Tovšakove Dušan Tankoje novembra letos sicer podal pisni predlog za izločitev dokazov, ki se nanašajo na opravljene hišne preiskave v tej zadevi. Meni namreč, da je bila s hišnimi preiskavami kršena ustavna in človeška pravica preiskovancev. Po njegovih besedah preiskovalna sodnica pri odreditvi hišnih preiskav ni ravnala skladno z zakonom, saj je prepisala predlog tožilstva o odreditvi hišnih preiskav. Morala pa bi povedati svoje utemeljitve glede predloga tožilstva o hišnih preiskavah, je pojasnil Tanko.

Okrožni državni tožilec Boštjan Valenčič je vse Tankove očitke o hišnih preiskavah označil kot neutemeljene. Meni tudi, da ni bilo zakonske podlage za preklic sporazuma o priznanju krivde, saj je bil sklenjen z voljo Tovšakove in Pinterja.

Tovšakova, ki je že napovedala, da se glavnih obravnav ne bo udeleževala, pa je zahtevala, da se iz sodnega spisa umakne omenjeni sporazum in vse listine, ki se nanašajo na njena pogajanja o priznanju krivde s tožilstvom.

Poleg nje so sicer v zadevi Delamaris obtoženi še odvetnik Miro Senica, njegova tajnica Olga Zaviršek in direktorica kmetije Bužekijan Blanka Muster, ki lani na predobravnavnem naroku krivde niso priznali. Četverica je obtožena zlorabe položaja in pranja denarja pri nakupu delnic Delamarisa. Gre za okoli 1,4 milijona evrov, ki naj bi jih Vegrad plačal Musterjevi za svetovanje pri nakupu za 13 milijonov evrov delnic Delamarisa, dejansko pa naj bi denar kot provizijo prejel Senica.