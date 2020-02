Tovšakovi pogojna zaporna kazen za še eno oškodovanje Vegrada

Celjski okrožni sodnik Marko Brišnik je nekdanji direktorici Vegrada Hildi Tovšak, ki je priznala kaznivo dejanje, povezano z oškodovanjem tega gradbenega podjetja, izrekel enotno pogojno kazen štirih let in petih mesecev zapora s preizkusno dobo osmih let. Prvoobdolženi v tej zadevi Matej Košič pa krivde na predobravnavnem naroku ni priznal.

Sodnik je sicer sledil zahtevi tožilca Jožeta Levašiča, ki je predlagal, da Tovšakovo za kaznivo dejanje zlorabe položaja obsodi na pogojno kazen šestih mesecev zapora s preizkusno dobo petih let. Ker pa je bila Tovšakova leta 2017 zaradi dveh kaznivih dejanj poslovne goljufije že obsojena na štiriletno pogojno zaporno kazen s preizkusno dobo osmih let, ji je danes izrekel omenjeno enotno kazen. Poleg tega je sodnik Tovšakovi naložil, da mora v državni proračun nakazati 403.000 evrov protipravno pridobljene koristi. Tožilec je Tovšakovi očital, da je v sostorilstvu s prvoobdolženim, nekdanjim direktorjem Vegradove hčerinske družbe Vedela nepremičnine Košičem, med letoma 2008 in 2010 s prodajo nekaterih nepremičnin na več lokacijah po Sloveniji pridobila podjetju Molet, katerega lastnik je bil Košič, za okrog 400.000 evrov protipravne koristi. Hilda Tovšak. FOTO: Kanal A Tovšakova je na današnjem naroku povedala, da pri tokrat obravnavanem oškodovanju Vegrada sama ni imela nobene koristi, saj da je vse transakcije opravil Košič. Tožilec Košiču očita zlorabo položaja kot direktorju družbe Vedela nepremičnine pri nakupu nepremičnin, ki jih je prodal Hypo Leasingu in jih potem vzel nazaj v najem. Košič je krivdo zavrnil in dejal, da Molet, katerega je zastopal, ni pridobil nobene protipravne koristi. Njegova zagovornica Anita Peček Stramšak je sodišču predlagala postavitev izvedencev finančne in davčne stroke, izločitev sodnika Brišnika in izločitev nekaterih listin iz preiskave. Glavna obravnava za Košiča se bo tako začela, ko bo predsednica celjskega okrožnega sodišča Petra Giacomelli odločila o morebitni izločitvi sodnika Brišnika. Na januarskem naroku v tej zadevi je Brišnik izrekel kazen nekdanji direktorici podjetja DMA Damijani Bole, ki ji je tožilec očital kaznivo dejanje pomoči pri zlorabi položaja in pranje denarja. Obsojena je bila na 23 mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo štirih let in plačilo 3000 evrov. Proti Tovšakovi, ki je po obsodbi v zadevi Čista lopata v zaporu prestala večletno zaporno kazen, sicer na celjskem okrožnem sodišču teče še kazenski postopek zaradi obtožbe o zlorabi položaja in pranja denarja pri nakupu delnic Delamarisa, na ljubljanskem okrožnem sodišču pa zaradi zlorabe položaja in pranja denarja v Hypo banki.