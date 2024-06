Milić o Dončiću: Pritiska ne čuti, mi imamo pogrizene nohte, on se pa smeje

"Še vedno je nasmejan in pošten, zadržal je otroško navdušenje, hkrati pa premika košarkarske meje." Tako je Luko Dončića opisal Marko Milić, nekdanji vrhunski košarkar, zdaj član trenerske ekipe v Dallasu. A najboljše za Dončića še prihaja, saj svoje veščine nenehno izboljšuje in vsi kar pozabljajo, kako mlad je še, pa napoveduje novinar Brad Townsend, ki Dončića spremlja, odkar je kot najstnik iz Evrope prišel v Teksas. O tem, kako se je moštvo, ki lani ni bilo niti v končnici, letos uvrstilo v finale, o odnosu Dončića in Irvinga, ki so ga mnogi že vnaprej pokopali in tudi o igranju za reprezentanco, se je pred nadaljevanjem finalne serije v ligi NBA z obema poznavalcema pogovarjala naša dopisnica Tadeja Lampret.