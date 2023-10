Tožba medicinske fakultete zaradi dolga UKC Ljubljana prekinjena z mediacijo

Zapadli dolg UKC do medicinske fakultete po njegovih besedah znaša že več kot 41 milijonov evrov. Nastal je iz naslova zdravstvenih storitev, predvsem v okviru treh inštitutov fakultete, Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo, Inštituta za patologijo in Inštituta za sodno medicino, ki jih je fakulteta v obdobju približno dveh let opravila za UKC.

V luči razmer si na medicinski fakulteti prizadevajo za sporazumno rešitev, vendar Švab pravi, da so morali zaradi zaščite pravnih interesov fakultete uporabiti tudi druge pravne možnosti in so tako proti UKC Ljubljana zaradi dolga vložili tožbo. "Trenutno pa smo osredotočeni na postopek mediacije, za katerega verjamemo, da se bo uspešno zaključil," je poudaril.

Iz UKC Ljubljana pa so sporočili, da zadeve za zdaj ne morejo vsebinsko komentirati, saj je v sodnem postopku, ki je trenutno prekinjen zaradi poskusa mirne rešitve spora z mediacijo, v katero sta privolili obe stranki.