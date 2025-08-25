Svojci umrlega v Melaminu: Novo razočaranje – tokrat ne od usode, ampak od ljudi

Podjetje od družine in partnerke pokojnega terja 60.000 evrov odškodnine, saj naj bi bil pokojni po mnenju podjetja odgovoren za eksplozijo, je poročal portal E-utrip. V Melaminu so potrdili, da pravni postopek teče, a "zaradi spoštovanja do vseh vpletenih in občutljivosti okoliščin" do njegovega zaključka zadev ne komentirajo. Pred tem je družina vložila tožbo zoper Melamin za nadomestilo zaradi smrti bližnjega.

"Upam, da nihče v življenju ne občuti izgube sina in izgube zaupanja v sočloveka hkrati," so se na tožbo odzvali svojci pokojnika. Trdijo, da se je Melamin za tožbo odločil v interesu moči oziroma lastne zaščite.

Zakaj točno se je Melamin odločil za sodno bitko, sicer ne vedo. "Lahko le ugibamo, da se oklepajo vsega, kar bi lahko zavarovalo njihove položaje ali utišalo odgovornost. A pri tem pozabljajo na nekaj temeljnega – na etiko, pieteto, spoštovanje do umrlih in živih," so zapisali in dodali, da stiska zaradi izgube nikoli ne bo izginila.

Sprašujejo se, kako lahko takšno vodstvo vodi ostale zaposlene, ki, kot trdijo svojci pokojnika, predano in skrbno opravljajo svoje delo. Po njihovem mnenju je odločitev Melanina dokaz, da zaposleni v primeru nesreče ne morejo računati na podporo vodstva.