Slovenija

Svojci umrlega v Melaminu: Novo razočaranje – tokrat ne od usode, ampak od ljudi

Kočevje, 25. 08. 2025 14.47 | Posodobljeno pred eno minuto

Tri leta po hudi delovni nesreči v Melaminu je družina enega od smrtno ponesrečenih delavcev, ki naj bi bil po mnenju podjetja odgovoren za nesrečo, v poštni nabiralnik prejela tožbo. "Ko človek misli, da ga ne more nič več vznemiriti, ga doleti še novo razočaranje – tokrat ne od usode, ampak od ljudi," so se na vloženo tožbo z daljšim zapisom odzvali svojci. Po njihovem mnenju vložena tožba dokazuje, da zaposleni v primeru nesreče ne morejo računati na podporo vodstva.

Posledice eksplozije v Melaminu maja 2022.
Posledice eksplozije v Melaminu maja 2022. FOTO: Damjan Žibert

Podjetje od družine in partnerke pokojnega terja 60.000 evrov odškodnine, saj naj bi bil pokojni po mnenju podjetja odgovoren za eksplozijo, je poročal portal E-utrip. V Melaminu so potrdili, da pravni postopek teče, a "zaradi spoštovanja do vseh vpletenih in občutljivosti okoliščin" do njegovega zaključka zadev ne komentirajo. Pred tem je družina vložila tožbo zoper Melamin za nadomestilo zaradi smrti bližnjega.

Odziv svojcev

"Upam, da nihče v življenju ne občuti izgube sina in izgube zaupanja v sočloveka hkrati," so se na tožbo odzvali svojci pokojnika. Trdijo, da se je Melamin za tožbo odločil v interesu moči oziroma lastne zaščite. 

Zakaj točno se je Melamin odločil za sodno bitko, sicer ne vedo. "Lahko le ugibamo, da se oklepajo vsega, kar bi lahko zavarovalo njihove položaje ali utišalo odgovornost. A pri tem pozabljajo na nekaj temeljnega – na etiko, pieteto, spoštovanje do umrlih in živih," so zapisali in dodali, da stiska zaradi izgube nikoli ne bo izginila. 

Sprašujejo se, kako lahko takšno vodstvo vodi ostale zaposlene, ki, kot trdijo svojci pokojnika, predano in skrbno opravljajo svoje delo. Po njihovem mnenju je odločitev Melanina dokaz, da zaposleni v primeru nesreče ne morejo računati na podporo vodstva. 

Tragedija v Melaninu se seli v sodne dvorane.
Tragedija v Melaninu se seli v sodne dvorane. FOTO: Damjan Žibert

"Kako je mogoče, da se nekdo, ki vodi podjetje, odloči vložiti tožbo zoper svojce umrlega? Kako lahko soglašajo s tem, da se bolečina staršev, brata in partnerke poglablja v sodnih dvoranah, kjer se ne bo sodilo zgolj o evrih, temveč o človečnosti?" svojci sprašujejo tudi nadzornike in lastnike Melamina. "Ali res nihče med vami ne začuti, da je bilo storjeno nekaj, kar presega meje sprejemljivega?" Trdijo, da so se s tišino postavili na stran direktorja, pričakovali pa bi vsaj človečnost."Vprašajte se: bi vi to dopustili, če bi šlo za vašega otroka?"

Svojci so pismo zaključili s priznanjem, da jih v sodnih dvoranah čaka "boleča in dolga pot". "Namesto da bi v miru doma žalovali in iskali moč, bomo prisiljeni znova in znova odpirati rano, ki ni nikoli dobila priložnosti, da bi se zacelila."

