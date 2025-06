Tožba proti državi: nevladne organizacije na robu finančnega zloma

Društvi, ki izvajata osebno asistenco, sta vložili tožbo proti državi. Pričakujeta povračilo pol milijona evrov stroškov, ki naj bi nastali, ker država za osebno asistenco ne zagotavlja dovolj denarja. Izvajalci - večinoma so to nevladne organizacije - so zato prisiljeni razliko kriti iz lastnih sredstev, nekateri so že na robu finančnega zloma. Pristojno ministrstvo pozivajo, naj uporabnikom osebne asistence zagotovi neodvisno življenje, osebnim asistentom pa ustrezno plačilo.