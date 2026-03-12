Tožba proti Izraelu: Slovenije ne bo zraven

Pridružitev tožbi so v zadnjih mesecih podpirali nekateri politični akterji in nevladne organizacije, ki so menili, da bi s tem Slovenija podprla mednarodno in humanitarno pravo ter prizadevanja za odgovornost pri najhujših mednarodnih zločinih. Ministrica Fajon je ob tem poudarjala tudi moralno dolžnost Slovenije, ki izhaja iz lastnih zgodovinskih izkušenj z genocidom v Srebrenici. Doslej se je tožbi Južne Afrike pridružilo 15 držav, med njimi iz Evrope Španija, Irska in Belgija.

Po poročanju virov naj bi se premier Robert Golob do zadnjega odločal, ali bo predlog podprl. Del strokovnjakov s področja nacionalne varnosti pa je opozarjal, da bi takšna odločitev lahko imela tudi varnostne posledice, saj Slovenija pri nekaterih sistemih kibernetske zaščite sodeluje z Izraelom, izraelske oblasti pa sodelujejo tudi pri humanitarnih operacijah v Gazi in evakuacijah Slovencev z Bližnjega vzhoda.

Fajonova je v izjavi potrdila, da sklep ni bil sprejet, potrdila je tudi, da je bila razprava čustvena. Pravi, da podpira delo mednarodnih sodišč, in da bi Slovenija s podporo dala signal, da sodišče na podlagi prava definira, za kakšne zločine je v Gazi šlo. Vseeno bodo še naprej podpirali delovanje sodišča. "Sem pa pravkar dobila neuradno informacijo, da bi znalo sodišče rok še podaljšati, kar bi pomenilo, da bi Slovenija še imela čas za intervencijo, vendar pa predlog danes soglasja ni dobil."