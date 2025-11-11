Svetli način
Slovenija

Tožba sosedov uspešna: sodišče prepovedalo oddajanje dveh stanovanj

Ljubljana / Bled, 11. 11. 2025 10.46 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , M.S.
Radovljiško okrajno sodišče je lastniku dveh bivalnih enot v večstanovanjskem objektu na Bledu zaradi tožbe sosedov prepovedalo njuno oddajanje v kratkoročni turistični najem. Sodbo je potrdilo tudi višje sodišče v Ljubljani. Na področju oddajanja v turistične namene tako dobivamo tudi sodno prakso.

Kot izhaja iz sodb, ki so jih pridobili na časniku Delo, je več etažnih lastnikov v večstanovanjski stavbi na Bledu vložilo tožbo zoper lastnika dveh stanovanj in lastnika podjetja, prek katerega je opravljal dejavnost oddajanja. Očitali so jima, da od leta 2017 prek več spletnih platform oddajata stanovanji turistom, čeprav za to nista pridobila ustreznega soglasja zadostnega deleža etažnih lastnikov. 

Lastniku stanovanj so očitali, da s kratkoročnih turističnim oddajanjem apartmajev krši njihovo lastninsko pravico, saj da turisti s prtljago obremenjujejo skupne prostore, hrupno prihajajo in odhajajo ter tudi ponoči zvonijo pri etažnih lastnikih. Tožena stran je očitke zanikala, saj da razpolaga s soglasji za oddajanje stanovanj, da oddaja le del stanovanja ter da gostje ne motijo stanovalcev.

Ključi stanovanja (slika je simbolična).
Ključi stanovanja (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Sodišče je maja 2021 pritrdilo tožeči strani in lastniku prepovedalo oddajanje dveh bivalnih enot brez soglasja vseh etažnih lastnikov stanovanjskega objekta. Presodilo je, da sosedje niso dolžni trpeti tretjih oseb, ki uporabljajo skupne dele stavbe. Gre namreč za bistveno drugačno uporabo stanovanj, kot če bi bili v njih dolgoročni najemniki, saj se turisti pogosto menjavajo in s prihodi, odhodi ter hrupom vznemirjajo etažne lastnike.

Sodba je pravnomočna, saj jo je, kot poroča časnik, potrdilo tudi višje sodišče, ki je oktobra zavrnilo pritožbo tožene strani. Pritrdilo je, da lahko etažni lastniki zahtevajo prepoved protipravnega vznemirjanja, o svobodni gospodarski pobudi pa menilo, da ta ni neomejena, ampak mora soobstajati z drugimi pravicami.

KOMENTARJI (35)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
11. 11. 2025 11.58
+2
Mene pa motijo vsi ti turisti na obali. Motijo moj mir. Gremo v tožbe proti občinam in državi. Bolniki gorenski.
ODGOVORI
2 0
aljoteam
11. 11. 2025 11.57
+1
Pa je to sploh ustavno, da sodišče prepove uporabo privatne lastnine v najem? Če ne bi plačal davka na dobiček še razumem, ampak v osnovi prepovedat oddajanje je pa zelo sporno, ker se država vpleta v razpolaganje s privatno lastnino. Naj mi nek ustavni pravnik pojasni.
ODGOVORI
1 0
Teleport
11. 11. 2025 12.00
To je ta fašistična vlada
ODGOVORI
0 0
Buci in Bobo
11. 11. 2025 11.57
Tožili so tudi Peterko, ker je svojo hčerko vpisal na tečaj drsanja, češ da se bo trener posvetil samo njej. To so Šarčevi volilci.🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 0
kr nekdo
11. 11. 2025 11.55
+2
Z vsakim odajanjem se napiše pogodba najema za 1 leto z 3, 7 al 14dnevnim preizkusom in odpovednim rokom. Neki se bodo že zmislili in oddajali naprej.
ODGOVORI
2 0
galeon
11. 11. 2025 11.53
+3
Hahaha. Ukinili komentarje za Putinovo roko. So bili tako žalostni, ker ni po njihovo.
ODGOVORI
4 1
Kviz
11. 11. 2025 11.46
-2
Kaj hočemo, so na gorenjskem. Tam se pa ve kakšni so ljudje.
ODGOVORI
3 5
JanezNovak13
11. 11. 2025 11.46
+2
Kar oddajajte nepremičnine vsem. Ko bodo pa ti stenice in ščurke prinesli...
ODGOVORI
4 2
Darko32
11. 11. 2025 11.36
-1
Z tem smo dobili nekaj druga in to je, da nima pravice lastnik nepremičnine upravljati z njim. Tako bi morali ti sosedje mu povrniti mesečni izpad dohodka. Namreč če ledamo to vidimo izjemno veliko navarnost izona domorodcev iz stanovanj in prevzem stanovanj drugih. Tukaj pa smo že na začetku dravljanske vojne in reševanja zadev na silo.
ODGOVORI
6 7
Volja
11. 11. 2025 11.43
+0
Dejstvo je, da če bi se ti "turistični gostje" obnašali kulturno, pritožb sostanovalcev ne bi bilo. Zakaj jih oddajalec stanovanja ne poduči o "hišnem redu"?????
ODGOVORI
4 4
kr nekdo
11. 11. 2025 11.56
dejstvo je. da ti kot turist se ne obnašaš kulturno. resno? fovšija nič drugega
ODGOVORI
0 0
Volja
11. 11. 2025 11.58
@kr nekdo, sodišče je moralo imeti tehtne fizične dokaze, da ni tako kot tukaj poskušaš napleteničiti kot kao foušija. 😂
ODGOVORI
0 0
galeon
11. 11. 2025 11.29
+4
Stanovanje naj poceni proda c iganom ali pa najhujšim kriminalcem. Maščevanje za foušijo bo najslajše.
ODGOVORI
9 5
JApajaDAja
11. 11. 2025 11.43
+2
recept za znižanje cen m2 za vse ostale stanovalce.....
ODGOVORI
4 2
The GOAT
11. 11. 2025 11.27
+7
Fouš, fouš, fouš….
ODGOVORI
10 3
Čamil
11. 11. 2025 11.18
+9
Pravilno!!! Sem lastnik apartmajske hiše, pridobil spremembo namebnosti, placal zato ogromen kumunalni prispevek, pridobil uporabno dovoljene! Placujem poslovno elektriko, poslovno komunalo in vodo kar je vse mnogo dražje, eni pa na lastno pest naredijo apartma iz garaze ali pa oddajajo brez uporabnega dovoljenja in sluzijo. Ni fer do nas, kateri smovse po PS-u pridobili in to zelo drago placali.
ODGOVORI
15 6
The GOAT
11. 11. 2025 11.25
-1
Ce se ne znajdes je tvoj problem…placujes pa drzavi, ki ti nic ne pomaga
ODGOVORI
7 8
galeon
11. 11. 2025 11.44
+0
Jokica naivna.
ODGOVORI
3 3
Kritikizstajerske
11. 11. 2025 11.17
+8
Za take primere tratit cas sodiscu za braziljanose pa ni casa in postopki zastarajo
ODGOVORI
11 3
Omizje
11. 11. 2025 11.17
-2
sprejet zakon določena kvadratura na osebo ostalo obdavčit prazno stanovanje se dodatno obdavči
ODGOVORI
7 9
HandH
11. 11. 2025 11.50
+1
Pa kaj se!? Sam davk na davk, al kwa!?
ODGOVORI
2 1
Kritikizstajerske
11. 11. 2025 11.15
-6
To je samo pri nas ko se država vtika v osebno lastnino in razpolaganje z njo. Naj daje v najem kdo je lastnik, tiste ki pa so najemniki in kršijo pravila pa mastno kaznovat!!!
ODGOVORI
7 13
Radiate
11. 11. 2025 11.10
+3
Pohvalno ❗ Itak vse kar želijo dosežt s tem oderuških oddajanjem je da si kupijo svojo četrto bajto, da bo cena še višja in si mladi ne bodo mogli kupit nekaj svojega 🥴
ODGOVORI
12 9
Kritikizstajerske
11. 11. 2025 11.16
+0
To pise tisti ki ničesar nima
ODGOVORI
10 10
mackon08
11. 11. 2025 11.07
+5
Tu vzdrži edino, da lastnik ni pridobil soglasja, ostalo je vse izmišljeno. Sem bil večkrat na dopustu in najemnik v večstanovanjski zgradbi. Nisem delal hrupa in zvonil kjerkoli, ker itak vsak dobi ključ. To so nevoščljivi stanovalci.
ODGOVORI
13 8
coca.eskim
11. 11. 2025 11.32
+4
Če ti nisi hrupen, ne pomeni da tudi drugi niso. Si samo zrnje v vreči.
ODGOVORI
5 1
kr nekdo
11. 11. 2025 12.00
se strinjam. nevoščljivost. Zdaj je to tko k da smo vsi turistim glasni. Samo , da nimate stanovalcev, ki povzročajo hrup z prepiri, glasno muziko al pa kakega otroka, ki joka in potem celo igra kak inštrument. Pa v katerem naselju ni nekaj od naštetega. Pa brez turistov.
ODGOVORI
0 0
galeon
11. 11. 2025 11.07
+9
Temu se reče gorenjska foušija.
ODGOVORI
18 9
Peni Stojanović
11. 11. 2025 11.15
+1
slovenska, ne gorenska
ODGOVORI
5 4
modelx
11. 11. 2025 11.01
+6
bravo sodišče. samo tako naprej
ODGOVORI
17 11
Valkidžija
11. 11. 2025 11.25
+5
Ko bo sodišče tako brezkompromisno reševalo in kaznovalo zaščitene doktorje metalurgije, potem pa jih bomo hvalili.
ODGOVORI
5 0
Uporabnik1921539
11. 11. 2025 11.01
+9
pravilno.Skrajni cas
ODGOVORI
16 7
mali.mato
11. 11. 2025 10.56
-5
Tole bo na ESČP padlo na celi črti.
ODGOVORI
10 15
Abica
11. 11. 2025 11.02
+2
Ne bo
ODGOVORI
9 7
