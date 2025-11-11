Tožba sosedov uspešna: sodišče prepovedalo oddajanje dveh stanovanj

Kot izhaja iz sodb, ki so jih pridobili na časniku Delo, je več etažnih lastnikov v večstanovanjski stavbi na Bledu vložilo tožbo zoper lastnika dveh stanovanj in lastnika podjetja, prek katerega je opravljal dejavnost oddajanja. Očitali so jima, da od leta 2017 prek več spletnih platform oddajata stanovanji turistom, čeprav za to nista pridobila ustreznega soglasja zadostnega deleža etažnih lastnikov.
Lastniku stanovanj so očitali, da s kratkoročnih turističnim oddajanjem apartmajev krši njihovo lastninsko pravico, saj da turisti s prtljago obremenjujejo skupne prostore, hrupno prihajajo in odhajajo ter tudi ponoči zvonijo pri etažnih lastnikih. Tožena stran je očitke zanikala, saj da razpolaga s soglasji za oddajanje stanovanj, da oddaja le del stanovanja ter da gostje ne motijo stanovalcev.
Sodišče je maja 2021 pritrdilo tožeči strani in lastniku prepovedalo oddajanje dveh bivalnih enot brez soglasja vseh etažnih lastnikov stanovanjskega objekta. Presodilo je, da sosedje niso dolžni trpeti tretjih oseb, ki uporabljajo skupne dele stavbe. Gre namreč za bistveno drugačno uporabo stanovanj, kot če bi bili v njih dolgoročni najemniki, saj se turisti pogosto menjavajo in s prihodi, odhodi ter hrupom vznemirjajo etažne lastnike.
Sodba je pravnomočna, saj jo je, kot poroča časnik, potrdilo tudi višje sodišče, ki je oktobra zavrnilo pritožbo tožene strani. Pritrdilo je, da lahko etažni lastniki zahtevajo prepoved protipravnega vznemirjanja, o svobodni gospodarski pobudi pa menilo, da ta ni neomejena, ampak mora soobstajati z drugimi pravicami.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.