Tožba sosedov uspešna: sodišče prepovedalo oddajanje dveh stanovanj

Kot izhaja iz sodb, ki so jih pridobili na časniku Delo, je več etažnih lastnikov v večstanovanjski stavbi na Bledu vložilo tožbo zoper lastnika dveh stanovanj in lastnika podjetja, prek katerega je opravljal dejavnost oddajanja. Očitali so jima, da od leta 2017 prek več spletnih platform oddajata stanovanji turistom, čeprav za to nista pridobila ustreznega soglasja zadostnega deleža etažnih lastnikov.

Lastniku stanovanj so očitali, da s kratkoročnih turističnim oddajanjem apartmajev krši njihovo lastninsko pravico, saj da turisti s prtljago obremenjujejo skupne prostore, hrupno prihajajo in odhajajo ter tudi ponoči zvonijo pri etažnih lastnikih. Tožena stran je očitke zanikala, saj da razpolaga s soglasji za oddajanje stanovanj, da oddaja le del stanovanja ter da gostje ne motijo stanovalcev.