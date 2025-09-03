Tožba zoper nekdanje vodstvo Adrie: na mizi predlog sodne poravnave

Stečajni upravitelj je proti nekdanjim nemškim menedžerjem, ki so po tistem, ko je finančni sklad 4K Invest od države kupil nacionalnega letalskega prevoznika, prevzeli Adrio Airways, jo finančno izčrpavali in na koncu poslali v stečaj, odškodninsko tožbo leta 2022 vložil zaradi škode, ki naj bi jo prizadejali upnikom.

Obravnava tožbe na sodišču je stekla lani spomladi, jeseni pa tudi mediacija, ki ni bila uspešna. Sodni postopek bi se moral nadaljevati julija letos, a se to ni zgodilo.

Kranjsko okrožno sodišče je danes nato na spletnih straneh Ajpesa objavilo predlog pogojne sodne poravnave med stranema. Skladno z njim bi se Holger Kowarsch in Arno Schuster solidarno zavezala, da v roku 30 dni od datuma pravnomočnosti sklepa sodišča o soglasju k sklenitvi poravnave na račun Adrie v stečaju plačata 450.000 evrov.

Sodna poravnava bo veljavna šele v primeru pravočasnega plačila zneska, še pred tem pa mora soglasje k njemu podati tudi tričlanski upniški odbor, v katerem so ameriška družba Aerocentury, irsko podjetje EIC Aircraft Leasing in Zavarovalnica Triglav.

S sklenitvijo poravnave bi se medsebojna razmerja med stranema uredila, postopek v odškodninski tožbi pa bi bil zaključen. Janez Pustatičnik je v izjavi, ki je bila danes prav tako objavljena na spletnih straneh Ajpesa, pojasnil, da je bil eden od razlogov za sklenitev poravnave želja po hitrem zaključku stečajnih postopkov.

Sklenitev poravnave, kot pravi, omogoča izvedbo nadaljnjih aktivnosti proti končanju stečajnega postopka, ki se je začel leta 2019. Glede na kompleksnost pravdnega postopka bi ta namreč trajal še več let, zagotovo tudi na drugih instancah. Posledično tudi stečajnega postopka ne bi bilo mogoče zaključiti.

S sklenitvijo poravnave in posledično krajšim trajanjem stečaja bi po Pustatičnikovi oceni nastali tudi nižji stroški stečajnega postopka. Poleg samih nadaljnjih pravdnih stroškov konkretnega postopka, bi daljše trajanje stečaja namreč vplivalo tudi na obseg drugih stroškov, povezanih s stečajem.