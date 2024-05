Tožbi obmejnih občin glede azilnega doma zavrženi

Upravno sodišče je danes sporočilo, da je 13. maja zavrglo tožbi občin Brežice in Središče v Dravi proti vladi glede organizacije izpostav azilnega doma na območjih nekdanjih mejnih prehodov. Posledično je sodišče zavrglo tudi predloga tožnic za izdajo začasnih odredb.

"Po presoji sodišča s spornim sklepom zlasti ni bilo odločeno o pravici, obveznosti ali pravni koristi in s tem poseženo v pravni položaj tožnic, zato ga ni mogoče izpodbijati v upravnem sporu ter je bilo treba na podlagi 4. točke prvega odstavka 36. člena Zakona o upravnem sporu obe tožbi zavreči. Sporni sklep namreč le izraža namero vlade, da organizira izpostavi azilnega doma, ni pa z njim bilo odločeno o pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika, pravne osebe ali druge osebe, ki je lahko stranka v postopku izdaje akta, oziroma s tem aktom ni bilo poseženo v nikogaršnji pravni položaj, torej tudi ne položaj tožnic. Zato ne gre za upravni akt oziroma akt, ki se lahko izpodbija v rednem upravnem sporu," so zapisali v odločbi.

Dodali so, da v obeh zadevah ne gre za javnopravni spor med državo in lokalno skupnostjo. "Nenazadnje pa sporni sklep tudi ne predstavlja procesnega sklepa, s katerim bi bil postopek odločanja o izdaji upravnega akta obnovljen, ustavljen ali končan. Navedeno tako pomeni, da v obeh zadevah tudi niso podani pogoji za katero od alternativnih možnosti za dopustnost upravnega spora," so pojasnili.

Sklepa sodišča so že poslali strankam, vendar še nista pravnomočna in se je zoper njiju mogoče pritožiti, so dodali.

Župan občine Središče ob Dravi Toni Jelovica je za STA povedal, da se je pravkar seznanil z odločitvijo upravnega sodišča, zato je še ne more komentirati. Ob tem je dodal, da se mora najprej posvetovati z odvetnikom, šele nato se bodo na občini odločili o morebitnih nadaljnjih korakih. Brežiški župan Ivan Molan za zdaj za komentar za STA še ni bil dosegljiv.