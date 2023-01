'Tožilci bitk ne moremo bojevati v medijih ali v politiki, samo na sodišču'

Velik poudarek bo na še višji stopnji digitalizacije poslovnih procesov in predvsem spisov, kjer bo za uspeh potreben usklajen pristop vseh deležnikov, ki sodelujejo v predkazenskem in kazenskem postopku, torej tudi Policije in sodišča. Naslednja stvar je odprava birokratskih omejitev, s katero bi dosegli hitrejše postopke. Tudi sistem glede izločanja dokazov bi bilo nujno posodobiti, zaradi kasnejše obstojnosti dokaznega gradiva in da ne prihaja po nepotrebnem do zastaranja postopkov ali podaljševanja sodnih procesov. In morda postaviti bolj življenjske roke za vlaganje tožilskih aktov, za obtožnico ima tožilec denimo zgolj 30 dni časa, potem pa več let mine, da se sojenje sploh začne.

Aktualna je bila tudi sprememba zakonodaje, ki prav tako vpliva na delo tožilcev. Zakon o kazenskem postopku (ZKP) se je od leta 1995 spremenil že 14-krat, vedno nova opravila se nalagajo tožilcem, slovenski ZKP je najbolj obširen in prenormiran ter po nepotrebnem obremenjuje kazenske in predkazenske postopke. Potrebna je prevetritev tega zakona, da bo dopuščal lažje odkrivanje in preiskovanje Policiji in učinkovit pregon kaznivih dejanj tožilstvu.

Na kadrovsko problematiko sem začel opozarjati že na začetku mandata. Še vedno imamo velik manko. Ta zastoj, ki je bil pri imenovanjih dve leti in pol, se bo popravil šele v naslednjih letih, to vrzel bomo v bistvu uspeli zapolniti šele do leta 2025 in bo tudi ta problem ostal za naslednji mandat. Največ kadrovskih težav imamo na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani in na Kazenskem oddelku Vrhovnega državnega tožilstva RS.

Kateri problemi so vam torej povzročili največ težav, kateri so ostali in kaj bodo prioritete naslednjega mandata?

V minulih letih smo veliko pisali o kadrovski podhranjenosti tožilstva, več kot dve leti so bila blokirana imenovanja tožilcev, kasneje tudi evropskih javnih tožilcev, v določenem obdobju je bilo aktivnih le 186 tožilcev, čeprav imajo 268 sistemiziranih delovnih mest. To pomeni, da kdaj tudi niso mogli zagotoviti tožilcev na sodnih obravnavah, ker jih preprosto ni bilo dovolj. V bistvu jih je manj, kot je kazenskih sodnikov. Tožilci letno prejmejo več kot 50 tisoč kazenskih ovadb, lansko leto so jih več kot 54 tisoč. To pomeni, da je en tožilec dobil v reševanje v povprečju kar 260 zadev.

Lansko leto so državna tožilstva prejela 24.815 kazenskih ovadb zoper znane storilce in 30.757 zoper neznane storilce. Rešili pa so več kot 24 tisoč zadev.

Drži. Veliko je bilo vsega, tudi prilagajanja razmeram zaradi epidemije, ki je zahtevala, da smo spremenili naš delovni proces, kar je predstavljalo za tožilce še dodatne obremenitve. Kljub temu nismo bili upravičeni do covidnih dodatkov. V nekem obdobju so nam celo znižali plače, in to za kar 30 odstotkov. Poleg vsega pa so se na nas vrstili še medijski napadi, lahko bi rekel, da so v mandatu prejšnje vlade določeni mediji neizprosno obračunali s pravosodjem.

Sam nikoli nisem skrival, da se o svojih političnih in svetovnonazorskih prepričanjih javno, v funkciji, ki jo trenutno opravljam, ne bom izrekal. Menim, da na ta način že v osnovi pripomorem k jasni ločnici, ki bi morala razmejevati politiko od pravosodja in čim bolj oddaljiti stroko od populizma. V naravi medijev je, da ustvarjajo prostor za soočanje politike z vsemi deležniki v pravosodju. Sam lahko to razumem in spoštujem, saj takšna soočenja do neke mere pripomorejo k večjemu nadzoru in bolj transparentnemu delu, tako politike kot pravosodja. Prepričan pa sem, da bi morala obstajati meja, še posebej takrat, ko si politika vzame pravico do instrumentalizacije medijev.

Ena od okoliščin, ki je po mojem mnenju pomembno zaznamovala moje delo na čelu državnega tožilstva, je bil dobri dve leti trajajoč mandat prejšnje vlade, ki je v odnosu do pravosodja snela rokavice. Vsi vemo, da si v vlogi generalnega državnega tožilca na udaru politike, naj spomnim, da nikomur pred mano na tej funkciji politika ni prizanašala. Dejstvo je, da je vsak od generalnih državnih tožilcev s tem delal, kot je vedel in znal, v skladu s svojimi stališči in prepričanji.

Pred kratkim smo v medijih lahko prebrali, da se glede vašega vnovičnega imenovanja v politiki pojavljajo pomisleki, češ da se niste dovolj javno postavili za tožilce, ki so bili na udaru vladajoče politike. Govorimo o neimenovanju državnih tožilcev, zavlačevanju pri imenovanju evropskih tožilcev, raznih diskreditacijah in podobno. Kako to komentirate?

Vemo, da je za vsako politiko to velika skušnjava, ki se je je težko ubraniti, prav tako se mediji, ki so blizu prejšnji vladi, niso uprli tej instrumentalizaciji. Če je politika snela rokavice, pa so določeni mediji posegli po najmočnejšem orožju, ki z razmahom družbenih omrežij in z nižanjem profesionalnih standardov postaja iz dneva v dan bolj destruktivna sila. To je verjetno največja razlika med mojim mandatom in časi mojih predhodnikov.

Se torej ne strinjate z očitki, da se niste dovolj uprli vladajoči politiki, ki je pritiskala na tožilstvo in tožilce, na več različnih načinov?

Kar zadeva pravosodje sem in vedno bom, tudi v naslednjem mandatu, če ga bom dobil, zagovarjal neodvisno pravosodje. To, po mojem mnenju, pomeni čim večjo oddaljenost od dnevne in strankarske politike. V preteklem obdobju sem bil deležen očitkov s strani medijev blizu tedanji vlade, da sem zagovornik globoke države, da sem komunist in rusofil, na naslovnicah edicij so o meni pisali kot o mafijcu, ki je zaščitil mafijo, kot o preganjalcu svobode govora, članu skupine za pregon določenih političnih strank in podobno. Iz nasprotne strani pa dobivam odzive, da sem se, premalo odločno in predvsem premalo javno, zoperstavil predsedniku prejšnje vlade. Ti odzivi so se začeli stopnjevati po tem, ko sem dobil njegovo osebno pismo, v katerem je šlo za, recimo temu osebno nestrinjanje z mojim vodenjem državnega tožilstva in z delovanjem tožilstva v odnosu do sovražnega govora.

Pisma nisem posredoval javnosti, ampak sem nanj osebno odgovoril, saj tudi on pisma ni javno objavil. Kmalu za tem sem na prejšnjega predsednika vlade naslovil prošnjo za sestanek, tako kot sem enako prošnjo naslovil na vse štiri predsednike vlad v svojem mandatu. Glavna vsebina tega sestanka so bila kadrovska in materialna vprašanja za delovanje tožilstva. Nekateri predsedniki vlad so se moji prošnji odzvali, drugi ne. Predsednik prejšnje vlade se je odzval. Vsebina najinih pogovorov ni v ničemer kompromitirala neodvisnosti in strokovnega delovanja državnega tožilstva ali mene osebno.