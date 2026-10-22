Tožilci bodo morali policiji navodila posredovati hitreje

Kaj se bo torej v praksi spremenilo? Nas je lahko strah, da bo policija spremembo zlorabljala in nas neupravičeno pridržala za 48 ur. Kdo bo imel zadnjo besedo pri pridržanju osumljencev in kakšne posledice bi lahko imele spremembe za preiskovanje najhujših kaznivih dejanj?

Zamislimo si povsem običajen primer. Policija ujame osumljenca kaznivega dejanja in ga odpelje na policijsko postajo. Tam ga lahko, če so izpolnjeni zakonski pogoji, zadrži največ 48 ur. Kaj pa, če državni tožilec meni, da za pridržanje ni razloga? Prav pri tem želi vlada jasneje določiti, kdo odloča. Po novi uredbi tožilec policiji ne bi mogel z obveznim navodilom ukazati, naj osumljenca izpusti. In prav ta rešitev je sprožila očitke.

"V Društvu državnih tožilcev Slovenije ocenjujemo, da je sodelovanje s policijo korektno in na zelo visokem nivoju. Morebitna nesoglasja in drugačne poglede vedno rešujemo konstruktivno, pri čemer pa smo tako policisti kot tudi državni tožilci zavezani k upoštevanju ustave in zakona ter so tudi naše odločitve podrejene tem merilom. V zvezi s tem izpostavljamo, da so vloga državnega tožilca v predkazenskem postopku ter njegove pristojnosti, tudi v razmerju do policije, katere delovanje usmerja, jasno določene z določbami Zakona o kazenskem postopku," so svoj odziv začeli v Društvu državnih tožilcev Slovenije.

In kaj še prinaša nova uredba? Po novem bodo morali tožilci policiji navodila posredovati hitreje – namesto v petih že v treh dneh. Če bodo navodila glede odvzema prostosti dali ustno, jih bodo morali v dvanajstih urah tudi zapisati. Prav tako bo policija lahko pisna navodila zahtevala že z ustno prošnjo. Črta se tudi določba, po kateri je veljalo, da tožilec prevzame usmerjanje preiskave že, ko ga policija obvesti o kaznivem dejanju. Pravico do usmerjanja policije sicer ohranja, a samo obvestilo ne bo več pomenilo, da je usmerjanje tudi prevzel.

"Ocenjujemo, da je predlagana sprememba, ki med drugim posega v takšna, zakonsko jasno določena razmerja, ne le nepotrebna, pač pa z vidika hierarhije pravnih aktov v očitnem nasprotju z Zakonom o kazenskem postopku," so še zapisali v društvu državnih tožilcev in zaključili, da je uredba po njihovem mnenju zato nezakonita.