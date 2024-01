Tožilci v četrtek za eno uro prekinjajo delo

Slovenija in pravosodje

A ne bo ostalo le pri enourni prekinitvi dela, saj bodo tožilci z vladnim ignoriranjem odločbe ustavnega sodišča seznanili tudi Evropsko komisijo in Evropski parlament, organizaciji OECD in GRECO in Posvetovalni svet evropskih tožilcev kot najvišji evropski posvetovalni tožilski organ. V Društvu državnih tožilcev Slovenije bodo pripravili tudi protestno izjavo za medije.

V društvu pa pripravljajo tudi podlago oziroma osnutek tožbe zoper državo zaradi neuresničitve ustavne odločbe. "Enako, kot so to napovedali sodniki," je dodala Klinetova. Dopustila je tudi možnost, da bodo s tožbami zahtevali poravnavo nesorazmerij pri plačah za pet let nazaj.

Mirjam Kline poudarja, da so v tožilskih vrstah razočarani, saj so pričakovali, da bosta vlada in državni zbor upoštevala odločitev ustavnega sodišča ter načela vladavine prava.