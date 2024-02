Tožilci po protestni prekinitvi dela napovedujejo nadaljevanje stavke

Vlada vse do danes ni poskrbela za uresničitev ustavne odločbe glede sodniških plač, in to kljub 14-dnevnemu protestu sodnikov in napovedani stavki državnih tožilcev, je razloge za izvedbo današnje protestne prekinitve dela pojasnil predsednik Društva državnih tožilcev Slovenije Boštjan Valenčič.

Tožilci, katerih višina plač je vezana na sodniške, so zato danes za tri ure protestno prekinili delo z izjemo prednostnih in nujnih zadev. Natančnega števila, koliko tožilcev se je pridružilo današnji stavki in koliko obravnav je bilo zaradi nje odpovedanih, nimajo, je pa sklep o stavki podprla velika večina, in sicer 180 od 208 tožilcev, je pojasnila Prevolšek Rajič.

Napovedala je, da bodo stavkovne aktivnosti nadaljevali tudi v prihodnje. Ministrstvo in vlada se namreč na njihovo napoved stavke sploh nista odzvala, kar je po njenih besedah v nasprotju z zakonom o stavki, ki zapoveduje, da bi se strani morali pred dnevom stavke sestati in poskušati rešiti spor.