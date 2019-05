Tožilec vztraja, da se nanj še vedno izvaja pritisk

Tožilec Niko Pušnik je potrdil, da stoji za zapisanim v prijavi in da se bo prihodnji teden na to temo sestal tudi z varuhom človekovih pravic. Pušnik vztraja, da se je nanj izvajal in se še izvaja pritisk. O vsem tem je, kot trdi, obvestil tudi sedanjega generalnega državnega tožilca Draga Šketo, ki mu, kot je zapisal, ni niti odgovoril.