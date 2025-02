Tožilka od polnoči brez osebnega varovanja: 'Časovno sovpadanje je nenavadno'

"Moji varovanki se zdi nenavadno to časovno sovpadanje te spremembe varovanja s podajo njene ovadbe, ki jo je napovedala in jo tudi vložila. Kar mene kot pravnega strokovnjaka in njenega pooblaščenca moti, je to, s kakšno lahkoto policija spreminja način varovanja. Po mojem bi morala policija izdati ustrezno upravno odločbo, ki bi bila obrazložena, da bi se dala preizkusiti ... In nenazadnje bi bilo mogoče zoper tako odločbo vložiti ustrezna pravna sredstva. A ni tako," je dejal.

V policiji odgovarjajo, da varovanja ne ukinjajo in da so spremenili zgolj oceno ogroženosti in način varovanja.

"Težko se izognemo temu, da to nekako sovpada s podajo kazenske ovadbe, ki jo je podala tožilka Gončin. Ampak ob tem bi spomnila še na nekaj ... Policija je dodelila fizično varovanje štirim tožilcem in sodnici, ki sodi v zadevi umora Danijela Božiča. Ko se je zgodil umor Satka Zovka v noči na 29. november, so naslednji dan vsi štirje tožilci, ki nastopajo v dveh kazenskih postopkih, in sodnica imeli fizično varovanje. Takrat je policija povedala, da je to varovanje zato, ker se ne ve, kdo pravzaprav stoji za umorom Satka Zovka. Ne vemo, ali je policija v tem času že ugotovila, da umora Satka Zovka ni naročil Kavaški klan – seveda, to se jaz sprašujem. Po drugi strani pa smo bili priča aretacijam prejšnji teden v Sarajevu, kjer je bosanska policija na pobudo slovenskih organov pregona, opravila hišne preiskave pri osumljencih, ki naj bi sodelovali pri umoru Satka Zovka v Ljubljani. In glede na to, da so bili izpuščeni, pomeni, da so nekateri osumljenci še na svobodi. In torej še vedno obstaja nevarnost, da bi se na nek način maščevali tudi tožilcem ali sodnikom, ki sicer neposredno v tej zadevi trenutno še ne sodelujejo," meni Žištova.

Odvetnik Sluga je poudaril tudi vlogo delodajalca, ki je v tem primeru Specializirano državno tožilstvo. "Po mojem mnenju bi sedaj moralo Specializirano državno tožilstvo kot delodajalec zavzeti določeno stališče, ali je moja varovanka pravilno varovana ali pa je ogrožena oseba. Zato, ker je delodajalec dolžan zagotoviti čim višjo stopnjo varnosti pri delu," je dejal. Ob tem pa se sprašuje: "Le kdo bo počel take problematične posle, kot je pregon najtežjih oblik organiziranega kriminala, če ne bo imel državne podpore."

Kot pravi, je zaupanje temelj odnosa med varovano osebo in tistim, ki jo varuje. "Ta odnos je totalno porušen," je zaključil tožilkin odvetnik.