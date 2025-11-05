Svetli način
Slovenija

Katarina Bergant: Zakon mora biti spisan tako, da bo prestal ustavno presojo

Ljubljana, 05. 11. 2025 20.24 | Posodobljeno pred 50 minutami

Avtor
Nika Kunaver
Komentarji
16

Kaj od Šutarjevega zakona pričakujejo tožilci? Kaj potrebujejo, da bi bil pregon kaznivih dejanj, kot so nasilništvo ali nedovoljeno posedovanje orožja, čim bolj učinkovit? Pred naše kamere je stopila generalna državna tožilka Katarina Bergant, ki opozarja, da mora biti predlog zakona spisan tako, da bo prestal morebitno presojo ustavnosti.

Tako kot mnogi, tudi tožilci nestrpno pričakujejo četrtkovo razgrnitev vsebine tako imenovanega Šutarjevega zakona.

Generalna državna tožilka sicer opozarja, da je problematika Romov predvsem sistemski problem države. 

"In tega problema samo z represijo, kazensko represijo, ne bomo rešili. Pred tožilstvom je še kar nekaj drugih družbenih podsistemov, ki so mogoče tudi v teh zadevah odpovedali," pove Katarina Bergant. 

Za učinkovitejši kazenski pregon bi bilo po oceni tožilstva nujno korenito prenoviti prikrite preiskovalne ukrepe. Preiskovalci na primer še vedno ne morejo nadzirati kriptiranih aplikacij.

Da bi preprečili izločanje nezakonito pridobljenih dokazov kot po tekočem traku, predlagajo izjeme. Tehtanje, kaj je hujše: kršitev v postopku pridobivanja dokazov ali kaznivo dejanje samo? 

Nekatera kazniva dejanja bi bilo treba preganjati po uradni dolžnosti, ne le na predlog žrtve – tako bi lahko učinkovito preprečili tudi morebitne grožnje in pritiske nanje, predlagajo tožilci. In še: roki za izbris iz kazenskih evidenc so prekratki, kot država pa imamo težave tudi pri obravnavi povratnikov, zlasti ko gre za mladoletne storilce. 

Katarina Bergant
Katarina Bergant FOTO: POP TV

"Danes velja polnoletni storilec, ki je bil predhodno obravnavan kot mladoletnik, za nepopisan list, kljub njegovi morebitni kriminalni preteklosti," opozarja Bergantova. 

V tem tednu so sodniki, tudi predsedniki višjih in predsednik Vrhovnega sodišča, opozorili na potencialno ustavno spornost nekaterih idej, ki jih je pred več kot desettisočglavo množico Novomeščanov nizal premier Robert Golob. Denimo glede nedotakljivosti stanovanja, ki jo izrecno varuje celo ustava, ter dejstva, da policisti že zdaj lahko v izjemnih primerih vstopijo vanj brez sodne odredbe.

Tudi prva med tožilci narekuje: zakon mora biti spisan tako, da bo prestal ustavno presojo.

"Ker najslabše, kar se nam zdaj lahko zgodi, je, da bi, ko bi delali na podlagi spremenjene zakonodaje, kasneje prišlo do tega, da bi nam vse zadeve zaradi nedomišljene zakonodaje v prihodnje na sodišču padale. Tega si tudi kot država v tem hipu ne moremo privoščiti," pravi Bergantova. 

Tako kot se je to pred leti zgodilo v primeru zakona o odvzemu nezakonito pridobljenega premoženja.

šutarjev zakon katarina bergant
KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
but_the_ppl_are_retarded
05. 11. 2025 21.05
Državljani pričakujemo, da se IZVAJA že dosedaj spisana zakonodaja, ker zdaj še ne. Ne potrebujemo novih fa$ističnih zakonov za vdiranje v stanovanja.
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
05. 11. 2025 21.14
Enako za gospodarski kriminal, ki požred milijarde vsako leto... Zakonodaja je, le izvaja se ne. Ko se pa, se pa pazi, da je slabo izvedena, da postopki padajo. Za razprave. In zato še enkrat: ne rabimo novih fa$isti€nih zakonov za vdiranje v domove.
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
05. 11. 2025 21.01
+1
Kolikor vem je spolni odnos z mladoletno osebo kaznivo dejanje. Zakaj nihče se ni bil niti obravnavan za tak postopek. Pa je menda samo letos že 21 takšnih primerov ki so se končali z zanositvijo in rojstvom otroka. Je kdo vprašal te mladoletne osebe,kdo jim je to storil, da bi ga kazensko preganjali?
ODGOVORI
1 0
Anion6anion
05. 11. 2025 20.58
Spoštovani sodniki,če vesta kaj je ustavno sporno in kaj ni ,pa si vzemite čas namenjen kavicam in opravljanju v čajni kuhinji , in vi napišite zakon.
ODGOVORI
0 0
?eso
05. 11. 2025 20.48
+1
"In tega problema samo z represijo, kazensko represijo, ne bomo rešili. Pred tožilstvom je še kar nekaj drugih družbenih podsistemov, ki so mogoče tudi v teh zadevah odpovedali," pove Katarina Bergant. Ne, samo z represijo problema ne bomo rešili. Ampak ko je rak že razširjen, pomagajo lahko samo zdravila, operacija, kemoterapije.... Ne pa : "ja, kajenje vpliva, slaba prehrana vpliva, slab zrak vpliva....se je treba tega izogibat". Se je pa uštimala za intervju, ji moramo priznati. Barbika.
ODGOVORI
1 0
Lark
05. 11. 2025 20.43
+3
Itak, krivi so drugi a ne gospa? #Ne zaslužiš si te funkcije
ODGOVORI
3 0
Bolfenk2
05. 11. 2025 20.43
+3
Ne bo sedaj menda ustava omejevala ukrepov proti nasilnim romom. Potem raje spremenimo ustavo.
ODGOVORI
3 0
PetindvajsetUR
05. 11. 2025 20.43
+2
30 let ni sodstvo, drzava, tozilstvo naredilo nič za varnost Slovencev. Sedaj, ko pa prisleki ubijejo nedolžnega drzavljana vpričo otrok, iščete milijon razlogov zakaj ne sprejeti interventnih zakonov. Draga elita, pojdite zivet skupaj v Novo mesto, Črnomelj, Kočevje, Škocjan, Šentjernej, Krsko,.....pa potem pametujte. Takoj je treba ukrepat, pokazat kriminalcem, da je konec obdobja brez zakona! A mora še kdo umret??????
ODGOVORI
2 0
Holy50
05. 11. 2025 20.41
+1
Če se jim odvzame socialo, bo tatvin še več. Pošteno delo se mora splačati in represija mora biti, da ne pomislijo na kriminal.
ODGOVORI
1 0
petka5
05. 11. 2025 20.41
+1
Dobro je izpostavila problematike, ki sploh niso zajeti, in prej kot vsa represija nad vsem narodom, predstavljajo veliko resnejsi problem : od teh kriminalnih mladoletnikov, do pricesnih napak, ki postanejo bolj pomembne od samega zlocina in tako postanejo pravuce zlocinca bolj pomembne od pravic zrtve in storjenega kaznivega dejanja
ODGOVORI
1 0
Špica
05. 11. 2025 20.38
+2
no evo vam tisti ko so streljali prejsni teden v Romskem naselju Zabjek ze na prostosti ..
ODGOVORI
2 0
OrodniK
05. 11. 2025 20.32
+1
Katarina, sedaj je Svoboda! Svobodni zakoni ne potrebujejo ustavne presoje. Če pa se zgodi, pa imamo tudi svobodno ustavno sodišče, ki bo zadevo pospravilo v najnižji predal, pa po kakem.desetletju ko mogoče ne bo več leva oblast o tem.takoj odločila da je neustavno. Že 100krat videno.
ODGOVORI
2 1
Darko32
05. 11. 2025 20.31
+1
No sedaj pa da vidimo pravne strokovnjake, kateri bodo v primeru ugotovljenih kršitev izgubili službo in se jih zapre zato. Bodimo realni. Ideologija BOLJŠEVIZMA na horuk in brez razmišljanja je priepljala do povzročene škode, da te glava boli. Če nekdo zgradi na tuji parceli nepremičnino in zato nima dovoljenja. Na tej točki se psotavi vprašanje in to je: Komu se izroči odreba o nasilnem vstopu v objekt. Ali lastniku nepremičnine ali črnograditelju, ki je zgradil na tuji nepremičnini. Bojim se, da bo lastnik nepremičnine sočasno vpleten posredno v vsa kriminalna dejanja. Zato bi bilo dobro, da s enaredi popis teh nepremičnin in kateri dejasnki lastniki so bili oškodovani in koliko. Zato naj toćžilstvo raje razmišlja v to smer, da nebomo imeli problemov. Uradno je črnograditelj tisti, ki ima na svoji parceli nelegalno črno gradnjo. Tukaj je PIKA.
ODGOVORI
1 0
