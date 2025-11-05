Katarina Bergant: Zakon mora biti spisan tako, da bo prestal ustavno presojo

Tako kot mnogi, tudi tožilci nestrpno pričakujejo četrtkovo razgrnitev vsebine tako imenovanega Šutarjevega zakona.

Generalna državna tožilka sicer opozarja, da je problematika Romov predvsem sistemski problem države.

"In tega problema samo z represijo, kazensko represijo, ne bomo rešili. Pred tožilstvom je še kar nekaj drugih družbenih podsistemov, ki so mogoče tudi v teh zadevah odpovedali," pove Katarina Bergant.

Za učinkovitejši kazenski pregon bi bilo po oceni tožilstva nujno korenito prenoviti prikrite preiskovalne ukrepe. Preiskovalci na primer še vedno ne morejo nadzirati kriptiranih aplikacij.

Da bi preprečili izločanje nezakonito pridobljenih dokazov kot po tekočem traku, predlagajo izjeme. Tehtanje, kaj je hujše: kršitev v postopku pridobivanja dokazov ali kaznivo dejanje samo?

Nekatera kazniva dejanja bi bilo treba preganjati po uradni dolžnosti, ne le na predlog žrtve – tako bi lahko učinkovito preprečili tudi morebitne grožnje in pritiske nanje, predlagajo tožilci. In še: roki za izbris iz kazenskih evidenc so prekratki, kot država pa imamo težave tudi pri obravnavi povratnikov, zlasti ko gre za mladoletne storilce.