Tožilka se je odpovedala varovanju zaradi nepravilnosti? Knovs zahteva dokumente

Odziv Policije:

Na komisiji DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) so prejeli informacijo, da so se zoper osebo, zaposleno na specializiranem državnem tožilstvu (SDT), domnevno nezakonito izvajali prikriti preiskovalni ukrepi tajnega opazovanja po zakonu o kazenskem postopku. Navedeni ukrepi so se domnevno izvajali med varovanjem osebe, ki zastopa specializirano državno tožilstvo v najhujših primerih organiziranega kriminala in kriminalnih združb, zaradi česar je bilo varovanje tudi dodeljeno, je v današnji izjavi za javnost izpostavil predsednik Knovsa Janez Žakelj iz NSi.

Časnik Večer je marca poročal, da se je tožilka, ki zastopa tožilstvo v najhujših primerih organiziranega kriminala in kriminalnih združb, odpovedala osebnemu varovanju, ki so ga devet mesecev opravljali varnostniki Centra za varovanje in zaščito (CVZ). Po navedbah časnika se je bila primorana odpovedati varovanju Policije zaradi številnih domnevnih nepravilnosti, ki so se v zvezi z njenim varovanjem dogajale v vodstvu CVZ, o čemer je dalj časa opozarjala tudi generalnega direktorja Policije Senada Jušića.

S Policije so sporočili, da prikrite preiskovalne ukrepe izvajajo izključno na podlagi zakona in veljavnih odredb. "Poudarjamo, da policija prikrite preiskovalne ukrepe izvaja samo na podlagi zakona in odredb državnega tožilstva ali sodišč, zato so trditve o nezakonitem ravnanju policistov popolnoma neutemeljene," so poudarili. Dodali so, da "vodstvo Policije deluje v skladu z zakoni in predpisi ter pri izvajanju svojih nalog sledi načelom zakonitosti, strokovnosti in politične nevtralnosti. Trditve v nasprotju s tem so zavajajoče in temeljijo na napačnih ter škodljivih domnevah."