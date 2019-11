Tožilka spremenila obtožnico, Korošcu grozi štiri leta zapora manj

Preobrat v sojenju Janu Korošcu, ki je marca letos na Dunajski cesti v Ljubljani močno pijan in pod vplivom drog na prehodu za pešce do smrti zbil dva pešca. Tožilka se je odločila, da spremeni obtožnico. Zdaj mu očita le še kaznivo dejanje povzročitve nesreče iz malomarnosti in eno dejanje zapustitve poškodovanca, zato mu, namesto dvanajstih let zapora, zdaj grozi le še osem let.

Tožilka je spremembo obtožnice danes upravičila z besedami, da po vseh pridobljenih dokazih Janu Korošcu, obtoženemu, da je marca pri Gospodarskem razstavišču s takšno silo trčil v dva pešca, da sta oba umrla, ni več mogoče očitati, da je dejanje storil namenoma. Korošec je marca na Dunajski cesti v Ljubljani do smrti povozil dva pešca. FOTO: Miro Majcen Pred kamero ni hotela, je pa z njenim dejanjem zadovoljna obramba. Odvetnik Benjamin Peternelj je povedal: "Obtožnica mu je očitala kaznivo dejanje nevarne vožnje in dve dejanji zapustitve poškodovanca, danes pa je le še nesreča iz malomarnosti in eno kaznivo dejanje zapustitve poškodovanca." To pomeni, da Korošcu namesto 12 let, zdaj grozi nižja, osemletna kazen zapora. Poteza tožilke je odvetnika spodbudila, da je za Korošca predlagal odpravo pripora, v katerem kazen čaka že osem mesecev. Koroščev odvetnik je predlagal odpravo pripora. FOTO: Miro Majcen "Ravno zaradi spremenjen obtožnice, ki mu je šla močno v korist, ker se je na ta način kriminalna količina zmanjšala," svoj predlog pojasnjuje Peternelj, ki trdi še, da obtoženi nima več težav z drogami. Odpravi pripora je ostro nasprotovala tožilka, ki je dejala, da v svoji karieri pri nikomur še ni zasledila toliko zaužitih substanc in ne le, da je bil močno pijan in pod vplivom drog, drogo je imel tudi v avtu. Policisti so namreč odkrili in zasegli štiri zavitke bele snovi, za katero se je izkazalo, da je bil kokain. Sodnica je tožilstvu pritrdila, češ da se odvisnosti ne da kar čez noč odpraviti ter Korošca pustila za zapahi. Danes pa je med drugim zaslišala voznika taksija, ki naj bi ga Korošec na cesti ogrožal po trku na Dunajski, zaradi česar mu lahko kazen še nekoliko zvišajo.