Tožilka v primeru Kavaški klan se je sama odpovedala varovanju

Marca letos so ji – po devetih mesecih varovanja – namreč zamenjali celotno ekipo njenih varnostnikov. "Začeli so šikanirati njene varnostnike," pripoveduje njen odvetnik.

"Ona skrbi za to, da mi, ljudje, mirno spimo, preganja najhujše oblike organiziranega kriminala, na drugi strani pa ta Policija, Center za varovanje in zaščito, ni poskrbel, da bi ona mirno spala," pojasnjuje njen odvetnik David Sluga.

Po tem, ko naj bi tožilka opozorila na nekatere nepravilnosti, ki so se dogajale v Centru za varovanje in zaščito, naj bi prišlo celo do "nezakonitih vpogledov v nadzorno kamero, ki jo je imela montirano na svoji nepremičnini in ki je spremljala gibanje nje in njene družine". Vpogled so imele tudi nepooblaščene osebe, ta krog oseb pa sploh ni znan.

V njeno ekipo varnostnikov naj bi tudi prerazporedili "agenta" brez posebnih pooblastil, ki naj bi nadziral to, kar ona počne. Kar naj bi po besedah tožilke varnostnik sam kasneje neuradno celo priznal.

"Ima na drugi strani hude nasprotnike, za katere so take informacije o njenem zasebnem življenju lahko zanimive, potem je pa to še toliko bolj problematično," pravi Sluga.

A njenega opozarjanja na nepravilnosti vodilni v Policiji niso slišali, pač pa so njeno ekipo dotedanjih varnostnikov, ki jim je zaupala, zamenjali, pripoveduje tožilka v dokumentu, ki smo ga neuradno pridobili.

"Odločitev vodstva CVZ je namreč bila (po dogovoru z Generalnim direktorjem policije), da se "neposlušno tožilko kaznuje", njenim dosedanjim varnostnikom pa "umetno" prikaže nepravilnosti pri izvajanju varovanja. /.../ V konkretnem primeru je šlo torej za čisto načrtno, usmerjeno delovanje vodstva CVZ zoper mene in mojo varnost iz maščevanja zaradi prijav, ki sem jih podala povsem utemeljeno /.../ Edino vodilo jim je bilo, da "smrkljo šolajo"."

Besede so ostre, niso pa preostre. Ker so resnične, pravi Sluga.

Zaradi porušenega zaupanja v vodstvo, še piše tožilka, pa se je novi ekipi varnostnikov odpovedala.

"Počuti se ogroženo, vendar se počuti manj ogroženo sedaj, ko ni varovana, kot prej, ko je bila varovana neprofesionalno in je bila tudi nadzirana," pravi Sluga.

Neuradno je sicer slišati, da naj bi bili odnosi med varovanko in nekaterimi varnostniki njene prvotne ekipe neprofesionalni, kar njen odvetnik sicer zanika.

Na Policiji pa vse očitke tožilke prav tako zanikajo, saj da vodstvo Policije pri izvajanju svojih nalog sledi načelom zakonitosti, strokovnosti in politične nevtralnosti in da so trditve v nasprotju s tem zavajajoče in temeljijo na napačnih ter škodljivih domnevah.

Notranji minister je sicer konec februarja odredil izredni nadzor, kjer so bile ugotovljene nekatere nepravilnosti. Ker pa je poročilo označeno s stopnjo tajnosti interno, ni jasno, katere.