Tožilka zaradi smrtne prometne nesreče na Vranskem modificirala obtožnico

Tožilka Simona Kuzman Razgoršek je v obtožnici sprva zapisala, da sta umrla 17-letnica in njen 30-letni sorodnik namesto na most zapeljala naravnost v močno narasli potok Bolska in se utopila. Tožilka je danes vložila tudi nov dokazni predlog, in sicer pravilnik o vzdrževanju cest, ki ga mora obramba obdolženih zdaj proučiti. Sodnica Gordana Malovič je tako odločila, da se bo sojenje nadaljevalo 17. junija.

Zaradi omenjene prometne nesreče je tožilstvo obtožnico vložilo zoper nekdanjega direktorja komunalnega podjetja Energetika projekt Marka Krajnca, zastopnika podjetja Janka Drčo in preglednika iz Energetike projekt Štefana Kuserbanja. Vsem pa tožilka očita storitev kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti s smrtnim izidom iz malomarnosti. Vsi trije obdolženi krivde ne priznavajo.