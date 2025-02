Tožilstvo: Izvedba varovanja je izključno v pristojnosti Policije

Opolnoči bosta brez 24-urnega fizičnega varovanja ostala še dva državna tožilca, ki na sodišču preganjata domnevne člane Kavaškega klana. Eden od njiju pravi, da se ne počuti ogroženo, saj da je policija presodila, da najvišje stopnje nevarnosti ni več, ostali ukrepi varovanja pa ostajajo. Drugačnega mnenja je tožilka Mateja Gončin, ki je vse pristojne pozvala, naj se javno opredelijo do sprememb varovanja. To je v izključni pristojnosti Policije, odgovarjajo na tožilstvu, ministrica Andreja Katič pa pravi, da bi potrebovali nov zakon, ki bi urejal varovanje sodnikov in tožilcev.