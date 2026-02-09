Naslovnica
Slovenija

Tožilstvo vložilo obtožni predlog zoper poslance NSi

Ljubljana, 09. 02. 2026 14.48 pred 54 minutami 2 min branja 131

Avtor:
M.S.
Tonin, Horvat, Žakelj, Vrtovec

Specializirano državno tožilstvo je v zadevi Knovs sprejelo odločitev in vložilo obtožni predlog zoper štiri fizične osebe. Gre za sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, vse iz vrst Nove Slovenije.

Specializirano državno tožilstvo nam je potrdilo, da je 2. februarja vložilo obtožni predlog na okrajno sodišče v Ljubljani, in sicer zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po prvem odstavku 257. člena kazenskega zakonika. 

Ta določa, da se uradna oseba ali javni uslužbenec, ki izrabi svoj položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti in s tem sebi ali komu drugemu pridobi kakšno nepremoženjsko korist ali komu prizadene škodo, kaznuje z zaporom do dveh let.

Na tožilstvu so pojasnili, da so obtožni predlog vložili zoper štiri fizične osebe. 

Gre za tri poslance NSi, Janeza Žaklja, aktualnega predsednika Knovsa, Jerneja Vrtovca, predsednika NSi in člana komisije, ter nekdanjega člana Knovsa Jožefa Horvata, in pa aktualnega evropskega poslanca Mateja Tonina. 

Toninu sicer pripada imuniteta, saj je trenutno evropski poslanec. Tožilstvo naj bi zato Evropskemu parlamentu posredovalo zahtevo za odvzem njegove imunitete, poroča portal N1, ki je prvi objavil informacijo o odločitvi SDT. 

Nova Slovenija se je na novico odzvala na omrežju X. "Kako predvidljivo! Poslanci NSi so za pregon znova izvedeli iz medijev, potem ko se je v predvolilno kampanjo očitno vključilo še tožilstvo. Vsakič, ko vznikne upanje za desnosredinsko vlado, udarijo po NSi," so zapisali. Kot so še dodali, so "vidni pravni strokovnjaki pregon označili kot absurdnega".

Mateju Toninu po v skladu z evropsko zakonodajo avtomatično pripada poslanska imuniteta.
FOTO: Bobo

Štirje člani Knovsa so po izbruhu afere Dars na Generalni policijski upravi (GPU) 7. novembra 2023 med drugim preverjali, ali je Policija prisluškovala nekaterim akterjem iz omenjene afere. Na seznamu je bilo 15 telefonskih številk, med njimi tudi številke vidnih članov NSi.

Kriminalisti so četverico kasneje kazensko ovadili zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.

Tonin je v preteklosti zavrnil obtožbe o zlorabi nadzora in odtekanju informacij ter ocenil, da gre za politično motiviran poskus diskreditacije in policijsko 'lepljenko'. Policija je njegove navedbe zavrnila in poudarila, da so bili dokazi pridobljeni strokovno, prirejanja pa ni bilo.

Preberi še Policija odgovarja Toninu: dokazi pridobljeni strokovno, prirejanja ni bilo
knovs nsi

Sindikat o 'sistemskih kršitvah' zakonodaje, na Pošti očitke zavračajo

Obetajo se nam nova pravila o pirotehniki, spremembe že ta teden

KOMENTARJI131

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
natmat
09. 02. 2026 17.01
Izkoriščanje državne varnosti za politične namene...enkrat so take strpai za 30 let na Goli otok...sramota---
Odgovori
+0
1 1
Luigi Taveri II.
09. 02. 2026 16.56
NSi bo sprala vse grehe z eno malo spovedjo
Odgovori
+0
2 2
walter2
09. 02. 2026 16.53
Predvolilne zdrahe!Vsak hoče,če je le mogoče očrnit konkurenta!
Odgovori
+0
4 4
presrani
09. 02. 2026 16.52
Švarc Pipan mora sedaj odločno dejati ,da ta vlada dela pošteno.Stojemenova Duh pa to izjavo potrditi.
Odgovori
-1
2 3
fljfo
09. 02. 2026 16.53
A je Dominika še vedno na prostosti?
Odgovori
+0
4 4
presrani
09. 02. 2026 16.55
Seveda na morju je .
Odgovori
-1
1 2
fljfo
09. 02. 2026 17.01
Pa kaj delajo naši organi pregona!?!?
Odgovori
0 0
peresni
09. 02. 2026 16.52
Nora24 bo danes poročala, da so lažni komunisti napadli Slovenijo. Ker pravi so samo pri njih v generalštabu
Odgovori
+2
6 4
peresni
09. 02. 2026 16.50
Tole zna Han kako reči ...ne moreš kar tako pustiti desnih prijateljev v stiski. SDS še niso nikoli pustili na cedilu.
Odgovori
+0
4 4
macolagobec
09. 02. 2026 16.50
In to ravno sedaj pred volitvami, zadeva je že stara in nič posebnega. Namenjeno samo za dimno zaveso. Spet šolski primer zlorabe tožilstva s strani levuharije-voluharije.
Odgovori
-3
4 7
Nace Štremljasti
09. 02. 2026 16.50
a bo šla čadonić špelićeva v klošter k nunam,kjer tam so pa ja najbolj poštene
Odgovori
+5
7 2
presrani
09. 02. 2026 16.50
Zdaj mora vlada Robija odločno povedati mi v tej vladi spoštujemo vse odločitve KPK odločitve.
Odgovori
+3
5 2
Misika1967
09. 02. 2026 16.49
Evo krscsnski svetniki dobili so jih z roko v marmeladi verjetno po narocilu jj pastirja.
Odgovori
+6
8 2
VladaPada
09. 02. 2026 16.47
Sploh nic narobe. Ce bo to slo skozi bo slo tudi tisto ko bodo ovadeni nekateri iz aktualne vlade. Sodisce si nebo dovolilo da obrozi eno stran drugo pa ooprosti za ista kazniva dejanja ali celo hujsa. Pocasi pocasi pa bo tudi EU videla kaj se dogaja v Sloveniji in zadeve morajo slej ko prej priti na EU sodisce ce zelimo Slovenijo postavit na svoje mestu. Samo sem preprican da se bodo prej pokakal pa raje izplacal odskodnine. Verjetno so ze obtoznice spisal tako da bo vse padlo, je pa dobro za diskreditacijo pred volitvami.
Odgovori
-1
2 3
frenk7
09. 02. 2026 16.47
Pričakujem, da bo farška Vida od obtoženih zlorabe položaja zahtevala prevzem odgovornosti in takojšen odstop iz vseh funkcij v stranki in parlamentu,....
Odgovori
+4
6 2
simc167
09. 02. 2026 16.47
Ne, ti poštenjaki? Ne to ni res. To je samo napad na najbolj pošteno stranko. Ti bogaboječi možje so odraz poštenja in intelekta. Samo še ultra primitivni reberšek in neciganka špelićeva pa bo
Odgovori
+4
5 1
mali.mato
09. 02. 2026 16.47
Po tem ključu čaka ovadba tudi Tamaro Vonta.
Odgovori
-3
3 6
simc167
09. 02. 2026 16.54
Zakaj že?
Odgovori
+0
1 1
presrani
09. 02. 2026 16.46
Švarc Pipan mora ukrepati.
Odgovori
-2
2 4
macolagobec
09. 02. 2026 16.51
Švarc pa lahko zdej ukrepa samo še na "šverc".
Odgovori
+1
3 2
Letnik 1964
09. 02. 2026 16.44
škoda da niso volitve vsako leto...bi nam hitro zmankal politikov...enih in drugih 😉
Odgovori
+6
6 0
frenk7
09. 02. 2026 16.43
Nihče ni nedotakljiv,... čeprav si to domišlja.
Odgovori
+3
7 4
Vesela Jasna
09. 02. 2026 16.42
Ne smete pred objavo toliko obrezati njihovih slik, ne vidi se avreole nad njihovo glavo.😇
Odgovori
+4
8 4
Jon Bacek
09. 02. 2026 16.40
V nedeljo 22.3.2026 in naslednje dni bo nujno treba paziti na narcisa, psihopata in lažnjivca Robija, ker se mu lahko zmeša in postane nevaren za okolico in zase. Zato bi bilo smiselno Robija takoj, ko odda svoj glas na volišču, dati v prisilno obleko in ga v zaprtem oddelku napumpati s pomirjevali.
Odgovori
+0
8 8
frenk7
09. 02. 2026 16.44
Tako kot janševca hoivika?
Odgovori
+3
5 2
Misika1967
09. 02. 2026 16.51
Ti si vse pomesal Jon tisto je bil hoivik in jj tudi potrebuje taksno zdravljenne seveda ob tebi.
Odgovori
+3
3 0
kunccix
09. 02. 2026 16.39
In sedaj bo spet politični konstrukt, volitve…. NIKOLI NIČ KRIVI, pa čeprav jih dobijo s prstmi v marmeladi
Odgovori
+2
9 7
bibaleze
