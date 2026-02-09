Tožilstvo vložilo obtožni predlog zoper poslance NSi

Specializirano državno tožilstvo nam je potrdilo, da je 2. februarja vložilo obtožni predlog na okrajno sodišče v Ljubljani, in sicer zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po prvem odstavku 257. člena kazenskega zakonika.

Ta določa, da se uradna oseba ali javni uslužbenec, ki izrabi svoj položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti in s tem sebi ali komu drugemu pridobi kakšno nepremoženjsko korist ali komu prizadene škodo, kaznuje z zaporom do dveh let.

Na tožilstvu so pojasnili, da so obtožni predlog vložili zoper štiri fizične osebe.

Gre za tri poslance NSi, Janeza Žaklja, aktualnega predsednika Knovsa, Jerneja Vrtovca, predsednika NSi in člana komisije, ter nekdanjega člana Knovsa Jožefa Horvata, in pa aktualnega evropskega poslanca Mateja Tonina.

Toninu sicer pripada imuniteta, saj je trenutno evropski poslanec. Tožilstvo naj bi zato Evropskemu parlamentu posredovalo zahtevo za odvzem njegove imunitete, poroča portal N1, ki je prvi objavil informacijo o odločitvi SDT.

Nova Slovenija se je na novico odzvala na omrežju X. "Kako predvidljivo! Poslanci NSi so za pregon znova izvedeli iz medijev, potem ko se je v predvolilno kampanjo očitno vključilo še tožilstvo. Vsakič, ko vznikne upanje za desnosredinsko vlado, udarijo po NSi," so zapisali. Kot so še dodali, so "vidni pravni strokovnjaki pregon označili kot absurdnega".