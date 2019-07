Tožilstvo naj bi za Sergeja Racmana zahtevalo pripor

Razvpiti podjetnik Sergej Racman bi se moral danes na okrožnem sodišču v Ljubljani zagovarjati zaradi oškodovanja upnikov pri prodaji kompleksa kinematografov Kolosej, a je zatožna klop ostala prazna. Podjetnik se ne oglaša na klice, včerajšnjih preiskav pa ne komentirajo niti njegovi odvetniki.

S koprskega sodišča so nam medtem sporočili, da pripor za Racmana še ni bil odrejen, neuradno pa naj bi na zahtevo specializiranega državnega tožilstva sodniki v Kopru o tem odločali že v kratkem. V priporu sta sicer že od konec januarja Dejan Šurbek in Jože Kojc, uradna lastnika kluba savna Marina na Ajševici.

Spomnimo, konec januarja je več kot 150 preiskovalcev razkrinkalo dobro organizirano hudodelsko združbo, ki je v savna klubu Marina na Ajševici zlorabljala prostitucijo. Na seznamu osumljenih se je tedaj znašel tudi znani podjetnik Racman.

Klub Marina je v štirih letih delovanja obiskalo skoraj 195.000 moških in nekaj manj kot 50.000 žensk. Vstopnina za moške je znašala 85, za ženske pa 70 evrov. Slednje so se morale za obisk predhodno registrirati na spletni strani kluba.

Klub naj bi navidezno nudil prenočišča, masaže in welness, v resnici pa naj bi se znotraj kluba dogajala prisiljena prostitucija, kar so policisti odkrili z več kot 20 obiski pod krinko. Osumljeni so zgolj z vstopninami zaslužili več kot 14 milijonov evrov.

Kakšno vlogo pri izkoriščanju deklet - v Marini se jih je zvrstilo več kot 400 - je imel Racman, ni povsem jasno. Neuradno naj bi skrbel za fiktivne posle, ki so v ozadju omogočili pravno podlago za odtekanje denarja iz kluba. Racman, Šurbek in Kojc so bili med drugim s svojimi podjetji vpleteni tudi v lastniško strukturo banke Lon. Oče Racmana pa je s priprtim Kojcem solastnik igralnice Astraea v Lipici na Krasu.