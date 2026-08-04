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Slovenija

Tožilstvo ne bo preganjalo policistov za streljanje na Fužinah

Ljubljana, 04. 08. 2026 09.31 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Streljanje na Fužinah

Specializirano državno tožilstvo ne bo preganjalo policistov, ki sta 5. marca streljala na 25-letnika na ljubljanskih Fužinah. Na tožilstvu so presodili, da sta policista orožje uporabila zakonito in da sta se imela pravico braniti pred napadalcem, ki se je proti njima zapodil oborožen z nožema, v streljanju pa je umrl.

"Ugotovljeno je bilo, da sta oba policista strelno orožje uporabila v silobranu, zato njuno dejanje nima znakov kaznivega dejanja in posledično nismo podali zahteve za uvedbo kazenskega postopka," so za Dnevnik potrdili na posebnem oddelku Specializiranega državnega tožilstva, ki med drugim preiskuje in preganja kazniva dejanja policistov.

Na Fužinah je 5. marca prišlo do streljanja, v katerem je v nujni policijski intervenciji pod streli umrl 25-letni moški. Na Policiji so poudarili, da gre za izjemno tragičen dogodek, saj je temeljna naloga policije varovanje ljudi. Kot so navedli marca, motiv za napad na policiste še ni znan, so pa vse okoliščine dogodka predmet nadaljnjega zbiranja obvestil ter nadaljnje temeljite preiskave, ki jo vodi Specializirano državno tožilstvo.

Policija na Fužinah po streljanju marca letos.
Policija na Fužinah po streljanju marca letos.
FOTO: Damjan Žibert

Dan po dogodku je takratni generalni direktor Policije Damjan Petrič ocenil, da gre za izjemno tragičen dogodek, vendar po takrat zbranih obvestilih kaže, da okoliščine niso omogočale drugega, kot da Policija uporabi strelno orožje. Kot je pojasnil, so bili policisti napoteni na Fužine z namenom, da zavarujejo mimoidoče, ki jih je napadala neznana oseba. Ob prihodu na kraj pa je oseba začela napadati policiste. Policisti so jo opozarjali, da bodo uporabili prisilna sredstva, če ne bo prenehala napadati, "vendar ker jim po zdaj zbranih obvestilih ni ostalo nič drugega, so morali uporabiti strelno orožje, da so zavarovali svoja lastna življenja", je poudaril Petrič.

Po poročanju Dnevnika je nazadnje tudi tožilstvo presodilo, da sta se policista zakonito branila, in se ni odločilo za pregon. Kazenski zakonik namreč določa, da "dejanje, ki je storjeno v silobranu, ni protipravno", silobran pa je definiran kot obramba, ki je nujno potrebna, da oseba odvrne napad.

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