Tožilstvo ne bo preganjalo policistov za streljanje na Fužinah

"Ugotovljeno je bilo, da sta oba policista strelno orožje uporabila v silobranu, zato njuno dejanje nima znakov kaznivega dejanja in posledično nismo podali zahteve za uvedbo kazenskega postopka," so za Dnevnik potrdili na posebnem oddelku Specializiranega državnega tožilstva, ki med drugim preiskuje in preganja kazniva dejanja policistov.

Na Fužinah je 5. marca prišlo do streljanja, v katerem je v nujni policijski intervenciji pod streli umrl 25-letni moški. Na Policiji so poudarili, da gre za izjemno tragičen dogodek, saj je temeljna naloga policije varovanje ljudi. Kot so navedli marca, motiv za napad na policiste še ni znan, so pa vse okoliščine dogodka predmet nadaljnjega zbiranja obvestil ter nadaljnje temeljite preiskave, ki jo vodi Specializirano državno tožilstvo.