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Slovenija

Tožilstvo: Ni dokazov, da je Snežič jemal podkupnino

Ljubljana, 26. 08. 2026 12.28 pred 1 uro 1 min branja 20

Avtor:
M.V.
Rok Snežič

Specializirano državno tožilstvo je zaključilo, da zoper Roka Snežiča niso bili zbrani dokazi na nivoju utemeljenega suma, da je storil kaznivo dejanje v zadevi Dars. Snežič je bil osumljen, da naj bi prejemal podkupnino za pomoči pri zagotavljanju posla z Darsom.

Tožilstvo je sporočilo, da niso bili zbrani dokazi na nivoju utemeljenega suma, da je Rok Snežič storil kaznivo dejanje, ki je bil predmet sodne odredbe za hišne preiskave in za pregled elektronskih naprav. S tem je bil spis zoper njega zaključen.

V začetku julija smo poročali, da je nacionalni preiskovalni urad (NPU) v zadevi domnevne vpletenosti Snežiča v afero Dars na Specializirano državno tožilstvo RS skladno z zakonom o kazenskem postopku poslal poročilo. To pomeni, da policija v tej zadevi zoper Snežiča ni zbrala zadostnih dokazov za ovadbo zaradi domnevnega prejemanja podkupnine.

Preberi še NPU v zvezi s Snežičevo domnevno vpletenostjo v afero Dars brez ovadbe

Afera je izbruhnila konec leta 2023, ko smo objavili pričevanje neimenovanega žvižgača, ki je trdil, da je podkupil Snežiča in si na ta način zagotovil posel z Darsom. Objavljen je bil tudi posnetek, na katerem Snežič prejema 5000 evrov, skupno naj bi od žvižgača prejel za 90.000 evrov podkupnin.

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KOMENTARJI20

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300 let do specialista
26. 08. 2026 14.18
Ni dokazov, če jih je potrošio u Banjaluci😆😆 to Roki.
Odgovori
+1
1 0
B1964
26. 08. 2026 14.16
Janša je tem vsem dolžan dolg placevati
Odgovori
+1
2 1
B1964
26. 08. 2026 14.15
Da jih ni sram,pa kaj oni mislijo,da sem jaz bedak,ker nisem v SDS pa v NSi vse te zapret
Odgovori
+0
1 1
Arzen
26. 08. 2026 14.13
KUČAN, JANKOVIČ, GOLOB, ŠVARCPIPAN, BRATOVŠEK,... POKRADLI MILJONE BREZ SODBE!!! POTEM PA TU VLAČIMO PO SODIŠČU UBOGE LJUDI ZA 5000EUR
Odgovori
-1
2 3
Challenger71
26. 08. 2026 14.11
Bo treba s Kitajske začet uvažat še njihove dobre prakse v boju s korupcijo, ne samo avtov, tekstila in tehnike...
Odgovori
+1
1 0
_endrug
26. 08. 2026 14.08
A ni izdal računa za podkupnino?
Odgovori
+3
3 0
koral45
26. 08. 2026 14.04
Ta snegec s šnel kursem je svetlobna leta za naše sodstvo.
Odgovori
+1
1 0
progresivnidaveknastanovanja
26. 08. 2026 14.13
je, sam naše skorumpirano sodstvo te obsodi tudi če nisi kriv, če je v njihovem interesu ali če koga poznaš, zato nastavljajo sodnike kdo bo komu sodil. To je najbolj koruptivno telo v Sloveniji.
Odgovori
+1
1 0
deny-p
26. 08. 2026 13.58
Na sodišču velja, kaj lahko dokažeš, ne kaj veš..... Snežič, Jankovič, Golob, Janša......
Odgovori
+3
4 1
GretamUhan
26. 08. 2026 14.16
Fizikalni zakoni, kot je ta so spisani v posebnem poglavju *** prava..
Odgovori
0 0
peglezn
26. 08. 2026 13.47
ja, a pa nismo vsi videli posnetka? kako, da to ni dokaz? slovenistan na polno... pa koga ščitijo vsi ti tožilci, katerim dajemo nagrade za učinkovitost - sramota!
Odgovori
+11
11 0
Djangoman
26. 08. 2026 13.46
čak mal a ga niso posneli?
Odgovori
+8
11 3
Semek
26. 08. 2026 13.45
🤣🤣🤣 vse posneto🤣🤣.. kaka sodisca imamo mi pa to je ze noro🤣
Odgovori
+10
13 3
rogla
26. 08. 2026 13.44
Tip nikol ni bil, in ne bo, "čist"!
Odgovori
+7
11 4
Free Izrael
26. 08. 2026 13.41
Bravo Rok, kaj jim delaš...!
Odgovori
-5
7 12
dober dan
26. 08. 2026 13.39
Koker jest vem ze od ustanitve Darsa, se tam kradejo miljoni
Odgovori
+11
13 2
tavbix
26. 08. 2026 13.37
Sramota in norčevanje iz davkoplačevalcev!!!
Odgovori
+13
16 3
vlahov
26. 08. 2026 13.33
Očitno ga hočejo uloviti kot JJ .
Odgovori
-5
3 8
KatiFafi
26. 08. 2026 13.31
In, bo kdo odgovarjal za tako blatenje imena? Golob, Klakočar Župančič, Mesec?!
Odgovori
-1
10 11
Mclaren
26. 08. 2026 13.42
A ti se šališ??? Od kdaj pa je on na dobrem glasu?
Odgovori
+5
9 4
peglezn
26. 08. 2026 13.48
Tina bo uredila.
Odgovori
+3
3 0
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