Tožilstvo: Ni dokazov, da je Snežič jemal podkupnino

Tožilstvo je sporočilo, da niso bili zbrani dokazi na nivoju utemeljenega suma, da je Rok Snežič storil kaznivo dejanje, ki je bil predmet sodne odredbe za hišne preiskave in za pregled elektronskih naprav. S tem je bil spis zoper njega zaključen.

V začetku julija smo poročali, da je nacionalni preiskovalni urad (NPU) v zadevi domnevne vpletenosti Snežiča v afero Dars na Specializirano državno tožilstvo RS skladno z zakonom o kazenskem postopku poslal poročilo. To pomeni, da policija v tej zadevi zoper Snežiča ni zbrala zadostnih dokazov za ovadbo zaradi domnevnega prejemanja podkupnine.