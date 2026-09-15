Tožilstvo naj bi ostalo brez dokazov za umor Satka Zovka

Po poročanju Dnevnika je sojenje zoper obtožene zastalo, ker je ljubljanski okrožni sodnik Gorazd Fabjančič konec maja odločil, da iz sodnega spisa izloči številne ključne dokaze, ki so bili po njegovem mnenju pridobljeni na nezakonit način.

Tožilstvo se je pritožilo in predlagalo, da višje sodišče dokaze vrne v spis, če pa se za to ne bi odločilo, pa naj vsaj razveljavi sodnikov sklep in primer vrne v ponovno odločanje na prvostopenjsko sodišče. Po navedbah časnika je višje sodišče vseeno pritrdilo Fabjančiču in odločilo, da so bili dokazi pridobljeni na nezakonit način.

Obramba je imela pomisleke glede prve sodne odredbe za tajno opazovanje in sledenje, ki se je glasila na obtoženega Jako Berganta. Kot navaja časnik, so nadzorne kamere pred hotelom Mons posnele osebo, ki je namestila sledilno napravo pod avto Satka Zovka. V odredbi naj bi po mnenju obrambe navedli preveč splošen opis osebe.