Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Tožilstvo naj bi ostalo brez dokazov za umor Satka Zovka

Ljubljana, 15. 09. 2026 13.45 pred 47 minutami 2 min branja 70

Avtor:
M.V.
Dino Muzaferović na sodišču

Višje sodišče v Ljubljani naj bi potrdilo odločitev sodišča na prvi stopnji, ki je iz spisa izločilo ključne dokaze proti obtoženim v zadevi. Ti so bili po mnenju okrožnega sodnika pridobljeni na nezakonit način. To pomeni, da obtoženi Dino Muzaferović, Osman Koštić, Vili Sušnik, Jaka Bergant, Roland Cretu in Boban Stojanović verjetno ne bodo obsojeni.

Po poročanju Dnevnika je sojenje zoper obtožene zastalo, ker je ljubljanski okrožni sodnik Gorazd Fabjančič konec maja odločil, da iz sodnega spisa izloči številne ključne dokaze, ki so bili po njegovem mnenju pridobljeni na nezakonit način.

Tožilstvo se je pritožilo in predlagalo, da višje sodišče dokaze vrne v spis, če pa se za to ne bi odločilo, pa naj vsaj razveljavi sodnikov sklep in primer vrne v ponovno odločanje na prvostopenjsko sodišče. Po navedbah časnika je višje sodišče vseeno pritrdilo Fabjančiču in odločilo, da so bili dokazi pridobljeni na nezakonit način.

Obramba je imela pomisleke glede prve sodne odredbe za tajno opazovanje in sledenje, ki se je glasila na obtoženega Jako Berganta. Kot navaja časnik, so nadzorne kamere pred hotelom Mons posnele osebo, ki je namestila sledilno napravo pod avto Satka Zovka. V odredbi naj bi po mnenju obrambe navedli preveč splošen opis osebe.

Sojenje za umor Satka Zovka
Sojenje za umor Satka Zovka
FOTO: Aljoša Kravanja

Zagovornik domnevnega glavnega naročnika umora Dina Muzaferovića trdi, da je policija vnaprej vedela, da na posnetku ni Bergant, vendar je menila, da jih bo pripeljal do Muzaferovića, kar se je tudi zgodilo. Sodnik je na prvi stopnji presodil, da je bila prva odredba za tajno opazovanje nezakonita, zato je kot take ocenil tudi druge kasneje pridobljene dokaze iz hišnih preiskav, fotografije vozil in DNK-dokaze. Tožilstvo je temu oporekalo z argumentom, da so bili nekateri od teh dokazov pridobljeni neodvisno od sporne odredbe in jih zato ne bi smeli razglasiti za nezakonite.

Po informacijah Dnevnika naj bi višji sodniki v celoti zavrnili pritožbo tožilstva in hkrati delno ugodili obrambi.

Zovkovo truplo so 29. novembra 2024 našli v avtomobilu na Brdu v Ljubljani, ko naj bi se vračal iz tamkajšnje igralnice. Bil je skesana priča v preiskavi proti članom hudodelske združbe, znane kot škaljarski klan. Šest dni po umoru so v ljubljanskih Črnučah prijeli prve tri osumljence.

Skupno je obtoženih šest oseb, pet kaznivega dejanja umora, trije nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem in eksplozivom, vsi skupaj pa za neupravičeno proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami.

satko zovko umor dokazi dino muzaferović

Z mailom vladne agencije od Revoluta pridobili osebne podatke strank

24ur.com Sojenje zaradi mafijskega umora: v zraku helikopter, postavljene ograje ...
24ur.com Procesni zaplet ali resen udarec za tožilstvo?
24ur.com Balkanski bojevnik: začelo se je že tretje sojenje
24ur.com Sodnica izločila domnevno nezakonito pridobljene dokaze v zadevi Balkanski bojevnik
24ur.com Kazenski postopek glede razpisa za sofinanciranje projekta Stožice ustavljen
24ur.com Za poskus uboja na Jesenicah 43-letniku sedem let zapora
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI70

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zajfa
15. 09. 2026 14.32
"Če hočeš pravico, pojdi k filozofu; če hočeš resnico, pojdi k znanstveniku; če hočeš pravno državo, deluj po pravu in kot pravijo pravne norme" - Alan Dershowitz pravni teoretik, profesor, avtor, odvetnik itd. na vprašanje, zakaj je toliko "krivih" na prostosti. Amen.
Odgovori
0 0
Luka1234
15. 09. 2026 14.32
Slovenija deluje samo na nivoju kazni za nepravilno parkiranje, redarstvo, kraja paštet v tgovini in napačno odvržene smeti. Za to boš ziher obsojen! Za umor in huda kazniva dejanja skoraj vedno ni dovolj dokazov, pač niso sposobni speljat! Mogoče so pa zakoni narobe napisani, ker vse kar je dokazno pridobljeno je nezakonito, saj tko ne moreš delat?
Odgovori
+1
1 0
vrzwta1
15. 09. 2026 14.30
Uboga Slovenija, kam so nas pripeljali...
Odgovori
+2
2 0
ameba_sapiens
15. 09. 2026 14.30
Jaz mislim da bi bilo celotno pravosodno stroko treba izprašit, ker ji je pravica in resnica malo mar. In ker nihče iz pravosodja (iz politike pa seveda tudi ne) ne skače do stropa že vsaj 20 let, da taka praksa legalnih odpustkov pelje edino v propad. Al je sistem prekompliciran in se ga organi pregona enostavno ne morejo držat, al pa je sistem prepreden z insiderji, ki zanalašč procesne napake delajo, da lahko potem prave kalibre izpustijo. Nič od tega ne bi smelo biti tako. Dokazi ne morejo biti izločeni, če so resnični. To bi moral biti aksiom.
Odgovori
+1
1 0
street45
15. 09. 2026 14.29
Nezakoniti dokazi? A so mal nori tile? Kakšen sistem mamo mi to. Potem se pravi da je bil naročen umor zakonit? Bedaki.
Odgovori
+3
3 0
jouža
15. 09. 2026 14.29
A smo lahko pričakovali karkoli drugega? Ta država rabi velik reset od vrha navzdol. Polovico državne uprave bi bilo treba nataknit na kole sredi Ljubljane skupaj s kriminalci, ker je vse ista bagra. Imamo v državi sploh še kakšnega sodnika ali tožilca, ki ni v spregi s politiko ali (in) podzemljem in deluje samostojno, nepristransko in neodvisno? Prej ne kot ja.
Odgovori
0 0
2mt8
15. 09. 2026 14.29
Balkanska politika in balkanska mafija sta skupaj. Nič novega.
Odgovori
+2
3 1
Glavni Baja 3
15. 09. 2026 14.32
drži, @2mt8/BLKN-nac
Odgovori
0 0
Micika20
15. 09. 2026 14.28
Skratka sodišče ščiti kriminalce!
Odgovori
+4
4 0
zajfa
15. 09. 2026 14.30
Ščiti pred zakonom ulice.
Odgovori
0 0
zajfa
15. 09. 2026 14.27
Pravilna odločitev. Postopek je enako, če ne bolj pomemben, kot sama materija. Če tega ne bi bilo, bi se dalo z lahkoto obsoditi vsakogar, ki bi bil v napoto nekomu. Bolje 100 krivih zunaj, kot en nedolžen zaprt. Samo to naš povprečni državljan ne razume, zato pa nas tudi imajo za tretje razredni narod v Evropi. Pri takih obtožbah je več kot pomembno kako so dokazi pridobljeni. Jasno je tudi, da je "država" zamižala verjetno na eno oko, ker je šlo za t.i. notranji obračun. Če gledamo strogo pravno - formalno, je sodstvo postopalo pravilno.
Odgovori
-7
2 9
peglezn
15. 09. 2026 14.31
formalno ima pri nas vsak drugi diplomo, pameten pa je vsak 10-i. Meni taka argumentacija ne pomaga, ker zakonov ne morem spremenit... tisti, ki bi jih pa lahko, jih pa ne znajo ali nočejo... ali pa se bo spet dvignila leva moralna policija, češ da se krepi fašistična država.
Odgovori
0 0
jutri_pa_res
15. 09. 2026 14.26
Največji absurd mi je bil, ko so bili neki dokazi na višjem sodišču proglašeni za protizakonite, ker je bila sodna odredba za hišno preiskavo 'preslabo obrazložena'....
Odgovori
+8
8 0
M_teoretik
15. 09. 2026 14.26
Poštenim državljanom se kolca za Kozino!?
Odgovori
+2
2 0
boslo
15. 09. 2026 14.27
Kako naj bi ti to vedel?!
Odgovori
+1
1 0
supergigi
15. 09. 2026 14.26
Sama korupcija povsod. Ali je skorumpiran tisti, ki je zbiral dokaze, ali tožilec ali pa sodnik. Sramota, ni čudno, da je vse zadrogirano, saj vse izpustijo, šefi pa celo vodijo posle z zapora. Po moje se nam cela Evropa smeji.
Odgovori
+4
4 0
kunccix
15. 09. 2026 14.24
Žal so pravosodni funkcionarji nezaščiteni, podplačani in sami pred vrsto odvetnikov od kriminalcev in kriminalcev samih, ki grozijo ne samo njim, ampak tudi družinam. Dokler so v parlamentu sami kriminalci in obsojenci, bodo odgovarjali samo kurji tatovi
Odgovori
+3
4 1
ho?emVšolo
15. 09. 2026 14.23
Začelo se je s Patrio in Janšo, nadaljevalo pa z balkanskimi bojevniki, kavaškim klanom in zdaj z Cezarjem. Bolj ko imajo namazane prste z marmelado, težje dokažejo zločin.
Odgovori
-2
3 5
boslo
15. 09. 2026 14.23
Začelo se je takoj po 1945...
Odgovori
+5
7 2
mptour
15. 09. 2026 14.22
Kako naj bo kdaj v Sloveniji bolje, če imamo tako sodstvo? Koliko je dobil tale sodnik umazanega denarja?
Odgovori
+9
9 0
Anion6anion
15. 09. 2026 14.19
Nesposobna država. Zadnji naj ugasne luč.
Odgovori
+16
16 0
Kviz
15. 09. 2026 14.17
Upam da Matoz to zadevo po hitrem postopku uredi, če te zadeve vlada ne uredi je to njen zadnji mandat. Naslednje volitve bo z veliko večino zmagal Stevanovič.
Odgovori
+9
13 4
SpamEx
15. 09. 2026 14.22
hehe lol
Odgovori
+2
3 1
JApajaDAja
15. 09. 2026 14.23
ne more-sodstvo je neodvisno!
Odgovori
+2
3 1
Frincko
15. 09. 2026 14.17
To ne more biti več res. Cezar je že vedel kje mora Zovkota likvidirat. Zdej bo pa še državo tožil za rušenje ugleda in psihične muke ter za čas prebit v priporu. Greznica od greznice. Sigurno so sodniki dobili kake mrtve mačke pred vrata, ker drugače si to ne moreš razložiti.
Odgovori
+14
15 1
jutri_pa_res
15. 09. 2026 14.17
Naša sodišča ne znajo uporabljati zdrave kmečke pameti.
Odgovori
+14
14 0
Nikdar več
15. 09. 2026 14.15
Verjamem v pravno državo. Bruh....
Odgovori
+18
18 0
SpamEx
15. 09. 2026 14.17
pravna država pri nas obstaja vendar samo za navadne državljane
Odgovori
+15
15 0
bibaleze
Portal
Ne veste, kaj z otroki početi za vikend? V Ljubljani vas čaka posebno doživetje
"Samo še en video": zakaj otroci tako težko nehajo gledati TikTok?
"Samo še en video": zakaj otroci tako težko nehajo gledati TikTok?
Dvojčka sta postala očeta dvojčkov: neverjetno družinsko naključje
Dvojčka sta postala očeta dvojčkov: neverjetno družinsko naključje
To fantovsko ime ima svetopisemske korenine in čudovit pomen
To fantovsko ime ima svetopisemske korenine in čudovit pomen
zadovoljna
Portal
Veljala je za eno najlepših blondink na svetu, pri 51 letih še vedno navdušuje
Dnevni horoskop: Leve čaka presenečenje, ribe pa čustven dan
Dnevni horoskop: Leve čaka presenečenje, ribe pa čustven dan
Ste se z nekom srečali "ob pravem času"? Ta teorija pojasnjuje, zakaj
Ste se z nekom srečali "ob pravem času"? Ta teorija pojasnjuje, zakaj
Zaradi Anthonyja je v vili že začelo vreti
Zaradi Anthonyja je v vili že začelo vreti
vizita
Portal
Pozabite na jabolka: to jesensko sadje ima lahko za črevesje še več prednosti
"Želimo si družbe, v kateri bo otrok tudi po zdravljenju dobil razumevanje"
"Želimo si družbe, v kateri bo otrok tudi po zdravljenju dobil razumevanje"
"Potem ko preživiš to, kar sem jaz, nikoli več ne vidiš sveta tako, kot si ga prej"
"Potem ko preživiš to, kar sem jaz, nikoli več ne vidiš sveta tako, kot si ga prej"
"Naš cilj ni le pozdraviti bolezen, ampak otroku omogočiti čim bolj kakovostno življenje"
"Naš cilj ni le pozdraviti bolezen, ampak otroku omogočiti čim bolj kakovostno življenje"
cekin
Portal
Vnukom dajo vse, zase pa skoraj nič: kdaj pomoč mladim postane finančna past za stare starše?
Koliko bi moral prispevati vaš partner? Odgovor ni vedno 50:50 in marsikoga preseneti
Koliko bi moral prispevati vaš partner? Odgovor ni vedno 50:50 in marsikoga preseneti
Uspešna kariera brez izgorelosti? Strokovnjaki svetujejo, kako uspeti
Uspešna kariera brez izgorelosti? Strokovnjaki svetujejo, kako uspeti
Veliko upokojencev dela isto napako: zaradi občutka varnosti lahko dolgoročno izgubijo tisoče evrov
Veliko upokojencev dela isto napako: zaradi občutka varnosti lahko dolgoročno izgubijo tisoče evrov
moskisvet
Portal
Slavni pevec umrl med kontroverznim posegom
Borut Pahor o partnerici: Ne živiva skupaj
Borut Pahor o partnerici: Ne živiva skupaj
Odšel je pred štirimi leti: Radko Polič - Rac ostaja legenda slovenskega filma
Odšel je pred štirimi leti: Radko Polič - Rac ostaja legenda slovenskega filma
Nenavadna spolna želja razburila žensko: kje je meja med fantazijo in poniževanjem?
Nenavadna spolna želja razburila žensko: kje je meja med fantazijo in poniževanjem?
dominvrt
Portal
Babica ni želela v dom za starejše. Ko je vnukinja pokazala svojo rešitev, so mnogi ostali brez besed
Vse druge že odcvetijo, ta pa šele zacveti
Vse druge že odcvetijo, ta pa šele zacveti
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
Starega komposta ne zavrzite: z enim preprostim trikom bo spet uporaben
Starega komposta ne zavrzite: z enim preprostim trikom bo spet uporaben
okusno
Portal
Skrivnost dobre torte, ki so jo spoznali tudi tekmovalci MasterChefa
Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar
Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar
Tekmovalec uspešno prestal zahteven izziv in osvojil prvo imuniteto MasterChefa
Tekmovalec uspešno prestal zahteven izziv in osvojil prvo imuniteto MasterChefa
Ste to jedli pri babici? Danes se te jedi skoraj nihče več ne spomni
Ste to jedli pri babici? Danes se te jedi skoraj nihče več ne spomni
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Nočne ladje
Nočne ladje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1956