Tožilstvo naj bi ostalo brez dokazov za umor Satka Zovka

Po poročanju Dnevnika je sojenje zoper obtožene zastalo, ker je ljubljanski okrožni sodnik Gorazd Fabjančič konec maja odločil, da iz sodnega spisa izloči številne ključne dokaze, ki so bili po njegovem mnenju pridobljeni na nezakonit način.
Tožilstvo se je pritožilo in predlagalo, da višje sodišče dokaze vrne v spis, če pa se za to ne bi odločilo, pa naj vsaj razveljavi sodnikov sklep in primer vrne v ponovno odločanje na prvostopenjsko sodišče. Po navedbah časnika je višje sodišče vseeno pritrdilo Fabjančiču in odločilo, da so bili dokazi pridobljeni na nezakonit način.
Obramba je imela pomisleke glede prve sodne odredbe za tajno opazovanje in sledenje, ki se je glasila na obtoženega Jako Berganta. Kot navaja časnik, so nadzorne kamere pred hotelom Mons posnele osebo, ki je namestila sledilno napravo pod avto Satka Zovka. V odredbi naj bi po mnenju obrambe navedli preveč splošen opis osebe.
Zagovornik domnevnega glavnega naročnika umora Dina Muzaferovića trdi, da je policija vnaprej vedela, da na posnetku ni Bergant, vendar je menila, da jih bo pripeljal do Muzaferovića, kar se je tudi zgodilo. Sodnik je na prvi stopnji presodil, da je bila prva odredba za tajno opazovanje nezakonita, zato je kot take ocenil tudi druge kasneje pridobljene dokaze iz hišnih preiskav, fotografije vozil in DNK-dokaze. Tožilstvo je temu oporekalo z argumentom, da so bili nekateri od teh dokazov pridobljeni neodvisno od sporne odredbe in jih zato ne bi smeli razglasiti za nezakonite.
Po informacijah Dnevnika naj bi višji sodniki v celoti zavrnili pritožbo tožilstva in hkrati delno ugodili obrambi.
Zovkovo truplo so 29. novembra 2024 našli v avtomobilu na Brdu v Ljubljani, ko naj bi se vračal iz tamkajšnje igralnice. Bil je skesana priča v preiskavi proti članom hudodelske združbe, znane kot škaljarski klan. Šest dni po umoru so v ljubljanskih Črnučah prijeli prve tri osumljence.
Skupno je obtoženih šest oseb, pet kaznivega dejanja umora, trije nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem in eksplozivom, vsi skupaj pa za neupravičeno proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami.
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