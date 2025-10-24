Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Tožilstvo ovrglo ovadbo zoper vedeževalca Blaža

Maribor, 24. 10. 2025 21.08 | Posodobljeno pred 41 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Jana Ujčič
Komentarji
16

Tožilstvo je ovrglo ovadbo mariborskih kriminalistov zoper znanega vedeževalca Blaža Kneza, ki so mu očitali vpletenost v goljufijo s čiščenjem črne magije. Se pa postopek nadaljuje zoper prvoosumljeno vedeževalko. Ta naj bi 61-letno žensko z obljubami o čiščenju črne magije oškodovala za skoraj četrt milijona evrov.

Osumljena vedeževalka naj bi oškodovanko, tako policija, prepričala v izvedbo storitev čiščenja črne magije. Izročila naj bi ji za okoli 165.000 evrov gotovine in nakit v vrednosti približno 50.000 evrov, da bi jih vedeževalka očistila črne magije, in jih nato vrnila, a se to ni zgodilo.

Žrtev je z osumljenko stopila v stik preko komercialne številke vedeževalca Blaža. Policija ga je sumila sostorilstva, tožilstvo pa je nato ovadbo zoper njega zavrglo.

Preberi še Vedeževalec Blaž: Gospe sem pomagal, sodelavka pa jo je nato ogoljufala

"Dobil sem od tožilstva, da je zadeva zavržena proti meni in da nisem kriv. Sumili so me goljufije, jaz tega nisem storil, povedal sem, da nisem kriv, da sem nedolžen," pripoveduje.

Da se utemeljenost suma ni potrdila, v zadevi pa je predlagan kot priča, sporočajo s tožilstva, kjer imen ne razkrivajo. Knez je sicer za žensko v preteklosti opravil, kot pravi, storitve čiščenja negativne energije in tudi izdal račun v višini več tisoč evrov.

Tožilstvo je ovrglo ovadbo zoper vedeževalca Blaža.
Tožilstvo je ovrglo ovadbo zoper vedeževalca Blaža. FOTO: POP TV

"Vsaka stvar ima svojo ceno in tudi sam imam uradni cenik na spletni strani. Moj namen ni, da bi koga ogoljufal, niti prisiljeval, vedno gre za individualno zadevo pri vsakem človeku in moj namen je, da pomagam ljudem."

Z vedeževalko pa, da je že zdavnaj prekinil sodelovanje ter da ne ve, kako sta vedeževalka in ženska nato sodelovali. "Jaz sem že takrat povedal, da sva že zdavnaj prekinila stike, še preden je prišlo karkoli slabega. In o tem ne želim več govoriti, ker je zadeva zame zaključena."

Zoper vedeževalko pa se postopek nadaljuje zaradi suma storitve kaznivega dejanja goljufije, pri čemer naj bi si pridobila protipravno premoženjsko korist v višini 215.500 evrov. V začetku oktobra je bila zoper njo uvedena sodna preiskava.

vedeževalec blaž knez goljufija ovržena ovadba
Naslednji članek

Evropski duel: Matej Tonin proti Niki Kovač

Naslednji članek

V Ljubljani nova, občutna podražitev parkiranja, dražje bo tudi ponoči

SORODNI ČLANKI

Vedeževalec Blaž: Gospe sem pomagal, sodelavka pa jo je nato ogoljufala

KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AlojzBodre
24. 10. 2025 21.51
Če ni to k.d. potem je pa vsekakor zelo pokvarjeno in nemoralno dejanje. Manipuliranje in zavajanje ljudi ki so v osebnih stiskah.
ODGOVORI
0 0
petka5
24. 10. 2025 21.49
Kako prodana sp ta sodisca... ljudje pa neumni, ce bi ta tozulec sam eno njegovo oddajo zavrtel nazaj, bi lahko videl kak natwgun je ta clovek
ODGOVORI
0 0
gongash
24. 10. 2025 21.45
+3
Kok je folk zabit in kok je folk pokvarjen.
ODGOVORI
3 0
Vrhovni poveljnik
24. 10. 2025 21.44
+3
Je odpravil črno magijo nad sodbo?
ODGOVORI
3 0
Infiltrator
24. 10. 2025 21.37
+13
Verjetno sodnikom vedežuje da je oproščen...
ODGOVORI
14 1
Betuul
24. 10. 2025 21.36
+3
Kako je pa pol s to e- goljufijo; ki je zdaj prišla nad slo! Blaž a lahka napraviš blokado; da bomo rešeni
ODGOVORI
3 0
odpisani zasedli vlado
24. 10. 2025 21.35
+8
Kriv je enako kot ona druga saj sta oba goljufa katerima naivni folk naseda.
ODGOVORI
8 0
Betuul
24. 10. 2025 21.33
+2
Pa saj smo že takrat komentirali, dz Blaž ni nič kriv, nič dolžan! Blaž ! A lahka pogledaš v 🔮🦅 če Božičnica bo!
ODGOVORI
3 1
2fast4
24. 10. 2025 21.31
+9
Slo narod je v glavi precej bolan in eni znajo to dobro iztržiti...
ODGOVORI
10 1
Tovariš Balki
24. 10. 2025 21.23
+13
On je to.vedel vnaprej....da bo zavrženo....ker je vedeževalec...pa to
ODGOVORI
14 1
Šestka6
24. 10. 2025 21.23
+8
DAAAALJEEE🔨🔨🔨
ODGOVORI
8 0
SloButale
24. 10. 2025 21.20
+15
To je burkeska. Ta tip z vsakim klicem manipulira z naivnostjo ljudi in jim praktično pobira denar za nič. Poglejte kje in kako živi in kako s prijatelji hodi na razvajanje in m@saže v tujino...in kdo to vse plača... Mislim, narod je in bo slep kot @fce...
ODGOVORI
17 2
BtpS
24. 10. 2025 21.28
+5
Se popolnoma strinjam. Se pogovore ima posnete in ljudje mislijo da so z njim na vezi. Kakorkoli na grd nacin jemlje obupanim .
ODGOVORI
6 1
MasteRbee
24. 10. 2025 21.19
+14
Lepe denarce poberejo ti "šlogarji" od bolanih ljudi, ki bi rabili samo psihiatra, takšnega z licenco.
ODGOVORI
17 3
Malo_sutra
24. 10. 2025 21.14
+16
nemorem verjeti kako visoke cifre, pa kaj je z vami ljudje a ste normalni da to placujete.
ODGOVORI
18 2
FejsBrukica
24. 10. 2025 21.43
+0
Seveda niso normanli. Normalen človek ne kliče vedeževalca.
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306