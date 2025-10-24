Tožilstvo ovrglo ovadbo zoper vedeževalca Blaža

Osumljena vedeževalka naj bi oškodovanko, tako policija, prepričala v izvedbo storitev čiščenja črne magije. Izročila naj bi ji za okoli 165.000 evrov gotovine in nakit v vrednosti približno 50.000 evrov, da bi jih vedeževalka očistila črne magije, in jih nato vrnila, a se to ni zgodilo.
Žrtev je z osumljenko stopila v stik preko komercialne številke vedeževalca Blaža. Policija ga je sumila sostorilstva, tožilstvo pa je nato ovadbo zoper njega zavrglo.
"Dobil sem od tožilstva, da je zadeva zavržena proti meni in da nisem kriv. Sumili so me goljufije, jaz tega nisem storil, povedal sem, da nisem kriv, da sem nedolžen," pripoveduje.
Da se utemeljenost suma ni potrdila, v zadevi pa je predlagan kot priča, sporočajo s tožilstva, kjer imen ne razkrivajo. Knez je sicer za žensko v preteklosti opravil, kot pravi, storitve čiščenja negativne energije in tudi izdal račun v višini več tisoč evrov.
"Vsaka stvar ima svojo ceno in tudi sam imam uradni cenik na spletni strani. Moj namen ni, da bi koga ogoljufal, niti prisiljeval, vedno gre za individualno zadevo pri vsakem človeku in moj namen je, da pomagam ljudem."
Z vedeževalko pa, da je že zdavnaj prekinil sodelovanje ter da ne ve, kako sta vedeževalka in ženska nato sodelovali. "Jaz sem že takrat povedal, da sva že zdavnaj prekinila stike, še preden je prišlo karkoli slabega. In o tem ne želim več govoriti, ker je zadeva zame zaključena."
Zoper vedeževalko pa se postopek nadaljuje zaradi suma storitve kaznivega dejanja goljufije, pri čemer naj bi si pridobila protipravno premoženjsko korist v višini 215.500 evrov. V začetku oktobra je bila zoper njo uvedena sodna preiskava.
