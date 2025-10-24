Tožilstvo ovrglo ovadbo zoper vedeževalca Blaža

Tožilstvo je ovrglo ovadbo mariborskih kriminalistov zoper znanega vedeževalca Blaža Kneza, ki so mu očitali vpletenost v goljufijo s čiščenjem črne magije. Se pa postopek nadaljuje zoper prvoosumljeno vedeževalko. Ta naj bi 61-letno žensko z obljubami o čiščenju črne magije oškodovala za skoraj četrt milijona evrov.

Osumljena vedeževalka naj bi oškodovanko, tako policija, prepričala v izvedbo storitev čiščenja črne magije. Izročila naj bi ji za okoli 165.000 evrov gotovine in nakit v vrednosti približno 50.000 evrov, da bi jih vedeževalka očistila črne magije, in jih nato vrnila, a se to ni zgodilo. Žrtev je z osumljenko stopila v stik preko komercialne številke vedeževalca Blaža. Policija ga je sumila sostorilstva, tožilstvo pa je nato ovadbo zoper njega zavrglo.

"Dobil sem od tožilstva, da je zadeva zavržena proti meni in da nisem kriv. Sumili so me goljufije, jaz tega nisem storil, povedal sem, da nisem kriv, da sem nedolžen," pripoveduje. Da se utemeljenost suma ni potrdila, v zadevi pa je predlagan kot priča, sporočajo s tožilstva, kjer imen ne razkrivajo. Knez je sicer za žensko v preteklosti opravil, kot pravi, storitve čiščenja negativne energije in tudi izdal račun v višini več tisoč evrov.

Tožilstvo je ovrglo ovadbo zoper vedeževalca Blaža. FOTO: POP TV icon-expand