Tožilstvo potrdilo naše poročanje. Hojsovim nadzornikom niso dovolili vpogleda v celotni spis Počivalška

V ponedeljek smo poročali, da naj bi nadzorniki Ministrstva za notranje zadeve že dvakrat skušali priti do vsebine predkazenskega spisa, ki se nanaša na preiskavo domnevno sporne nabave zaščitne opreme in bremeni gospodarskega ministra Zdravka Počivalška . Tožilstvo pa, da se ni strinjalo, da bi se nadzorniki seznanili z vsebino celotnega spisa, zato jim tega na NPU tudi niso omogočili. Tožilci se po naših informacijah že prvič niso strinjali, da bi nadzorniki dobili vpogled v tožilske usmeritve v tej preiskavi. Kljub vem tem dejstvom je notranji minister Aleš Hojs naše informacije zanikal, ministrstvo za notranje zadeve pa je zahtevalo celo popravek članka.

So pa naše podatke, da so se tožilci odzvali na nadzor na NPU in da se niso strinjali, da bi se nadzorniki seznanili s celotnim spisom, zdaj potrdili na Specializiranem državnem tožilstvu: " Tožilstvo se je odzvalo na dopis NPU ter izrazilo stališče, da glede na dejstvo, da se odredba nanaša na nadzor nad izvajanjem policijskih nalog in pooblastil, ocenjuje, da upoštevaje določbe Zakona o organiziranosti in delu v Policiji ni utemeljeno, da imajo nadzorniki v okviru nadzora generalen vpogled v celoten spis" , so zapisali. Torej, če razložimo – če nadzorniki ne bi poskušali priti do vsebine tega predkazenskega spisa, tudi ta dopis tožilstva ne bi nastal. Nihče namreč ne bi spraševal tožilcev, ali se strinjajo, da se nadzorniki seznanijo z vsebino, če do tega poskusa ne bi prišlo. Odgovor SDT postavlja na laž tako notranjega ministra Hojsa kot tudi v. d. direktorice NPU Petro Grah Lazar , ki nam je odgovorila, da naše informacije ne držijo oziroma, da " ne drži trditev, da je Specializirano državno tožilstvo preprečilo nadzornikom notranjega ministrstva, da bi se na Nacionalnem preiskovalnem uradu seznanili s celotnim spisom, ki se nanaša na primer sumov kaznivih dejanj v povezavi z nabavo zaščitne opreme ."

Če bi vse to, kar pravi minister Hojs, držalo, zakaj se potem NPU z vprašanji glede nadzora obrača na Specializirano državno tožilstvo? Če bi bilo vse po črki zakona, do tega sploh ne bi prihajalo. In bi Petra Grah Lazar nadzornikom brez pomislekov in vprašanj tožilcem dovolila, da se seznanijo s celotno vsebino Počivalškovega spisa, ki se nanaša na sporne nakupe ventilatorjev. Nacionalni preiskovalni urad smo vprašali, ali torej ne drži, da so se z vprašanji glede dostopa do vsebine spisa obrnili na tožilstvo? Ali ne držijo podatki, da jim je tožilstvo odgovorilo, da ni nobenega razloga, da bi nadzornikom omogočili vpogled v spis? Ali je običajno, da mora v nadzore na NPU posegati SDT, kot se to dogaja v tej zadevi? Katere informacije nadzorniki pravzaprav želijo iz tega spisa? Na ta vprašanja nam Petra Grah Lazar ni odgovorila.

Po naših informacijah naj bi se prav šefica NPU Petra Grah Lazar podpisala pod dopis, ki je romal na tožilstvo, naj se opredelijo do tega, ali se strinjajo, da se nadzorniki seznanijo z vsebino spisa. Formalno tožilstvo nadzornikom v drugi inštituciji res ne more preprečiti nadzora, a gre za besedno igro in izgovarjanje. Dejstvo je, da se je prav NPU obrnil na tožilstvo z vprašanjem, ali dovolijo dostop do spisa. In ker se tožilci niso strinjali s tem, tudi NPU nadzornikom tega ni omogočil. Čeprav Petra Grah Lazah vse to ve in se celo podpisuje pod dopise, pri katerih je to jasno, nam v odgovoru sporoči, da naše navedbe ne držijo. Nato pa nam še Drago Menegalija z Generalne policijske uprave piše, da NPU korektno sodeluje z nadzorniki Direktorata za policijo in varnostne naloge MNZ, ki preverjajo izvajanje policijskih pooblastil in nalog. In da izročitev tožilskih usmeritev v odprtih zadevah ni bila predmet omenjenega nadzora. Seveda ni bila, če pa se je NPU po naših informacijah tudi v tem primeru obrnil na tožilstvo in jih vprašal, ali lahko nadzornike seznanijo s tožilskimi usmeritvami. Tožilstvo se s tem ni strinjalo. Zato do tega tudi ni prišlo.

Se je pa na naš članek odzval osumljeni gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je zapisal: "Če se to res dogaja, to gotovo ni po moji želji. Želim si, da se ta zgodba zaključi hitro in strokovno neodvisno. Zato pozivam vse, tudi NPU, da se raje kot medijski kampanji posvetijo svojemu delu in predstavijo ugotovitve. Blatenje na zalogo res ni kul." Notranji minister Aleš Hojs mu je na to odgovoril: "Zdravko, to ni po nikogaršnji želji in seveda to ne drži. Demanti bo objavljen na spletni strani MNZ, saj tega, da demanti objavi tudi spletna stran 24ur.com, ne morem zagotoviti. Medij, ki je namenjen diskreditaciji in je v službi tistih, ki so na NPU leta zadeve, za prave, držali v predalu." Sedaj je tožilstvo potrdilo, da to seveda drži.

Notranje ministrstvo: "Ostro zavračamo očitke o nezakonitih zahtevah nadzornikov"

"Nadzor nad Policijo poteka v skladu s predpisi, opravljajo ga strokovnjaki z visoko stopnjo integritete. Ostro zavračamo očitke o nezakonitih zahtevah nadzornikov in poudarjamo, da bodo ti kljub medijskim pritiskom nadzor še naprej opravljali strokovno in zakonito ter vse ugotovitve korektno opisali v poročilu, ne oziraje se na medijske ali druge pritiske," so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve. "Tudi v nadzoru, ki trenutno poteka na NPU, nadzorniki preverjajo zgolj izvajanje policijskih pooblastil in nalog, nikakor pa ne izvajanje usmeritev tožilstva. Do sedaj so od Policije prejeli vso zahtevano dokumentacijo in pojasnila."

"Prek Urada za informatiko in telekomunikacije Policije poteka zgolj dogovarjanje o tehničnem prenosu podatkov iz evidence kaznivih dejanj, v katere so nadzorniki že fizično vpogledali, med njimi pa ni tožilskih usmeritev v odprtih zadevah. S tožilstvom tudi nimajo nikakršne komunikacije, saj zato ni potrebe. Zato so tudi navedbe o 'preprečitvi' seznanjanja nadzornikov s spisi konkretnih kaznivih dejanj s strani Specializiranega državnega tožilstva popolnoma neresnične," še pišejo na MNZ.

Če se gremo torej besedno igro, lahko zapišemo tudi drugače – NPU je nadzornikom preprečil, da bi se seznanili s celotno vsebino Počivalškovega spisa, ker je bilo tudi tožilstvo mnenja, da to ni utemeljeno. Kot so pojasnili, prav zaradi tega, ker se odredba za nadzor nanaša samo na nadzor nad izvajanjem policijskih nalog in pooblastil. Zato po mnenju tožilstva ni dopustno, da imajo nadzorniki v okviru takšnega nadzora generalen vpogled v celoten spis. In prav o tem govorimo in poročamo v svojih člankih.

Glede na vse, kar notranje ministrstvo navaja v svojem zapisu, se postavlja več vprašanj: Zakaj je potem uslužbenec Urada za informatiko sploh obvestil NPU glede obiska nadzornikov? Zakaj je NPU pisal tožilcem in jih spraševal, če dovolijo dostop? Zakaj se tožilci niso strinjali z dostopom do tožilskih usmeritev, če nadzorniki niso spraševali po njih? Zakaj so tožilci obvestili NPU naj se nadzorniki obrnejo na njih, če želijo kakšno vsebino iz tega predkazenskega spisa?

Že več mesecev je jasno, kako pogosto minister Hojs najmanj izkrivlja dejstva in jih zanika, a se ta vedno znova potrdijo za resnična. Tudi, ko se odziva na različna poročanja in medije obtožuje, da lažemo. Na koncu se vedno znova z dokumenti pokaže resnično stanje.