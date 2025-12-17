V priporu drugi osumljenec za smrt Aleša Šutarja

Kot so pojasnili na Okrožnem državnem tožilstvu (ODT) v Novem mestu, je policija 27. oktobra letos podala kazensko ovadbo zoper obdolženega, ki je potrjevala utemeljenost suma, da je privedeni obdolženi storil kaznivo dejanje. Kazenski ovadbi so bili priloženi uradni zaznamki o zbranih obvestilih od oseb, ki so bile prisotne na kraju dogodka in le en uradni zaznamek policije je nakazoval možnost drugega storilca.

Posnetka usodnega udarca ni

V 48 urah pred privedbo je policija opravila tudi večje število prepoznav osumljenca po fotografijah. Šest oseb je pred začetkom prepoznave po fizičnih lastnostnih, zunanjem izgledu in oblačilih opisalo prvo osumljenega. Na kraju kaznivega dejanja so policisti tudi zavarovali mikro sledi za nadaljnjo preiskavo. Priložen je bil tudi posnetek dogajanja znotraj lokala, ki je pod videonadzorom, prostora pred lokalom, kjer se je tragični dogodek zgodil, pa kamere ne pokrivajo, zato posnetka usodnega udarca ni. Po doslej znanih podatkih dogodka pred lokalom ni posnel nihče od prisotnih.

Sveče pred lokalom LokalPatriot v Novem mestu. FOTO: Luka Kotnik

Dokumentacija o napačni osebi v priporu

12. novembra so na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu prejeli dopolnitev kazenske ovadbe, iz katere je izhajalo, da je policija od več oseb prejela informacije, da v priporu ni oseba, ki je udarila žrtev. Vsa nova dokumentacija je bila posredovana sodišču. "Uradni zaznamki, ki jih policija sestavi po tem, ko zbere obvestila od občanov, nimajo neposredne dokazne vrednosti. Gre namreč za zapise policistov o navedbah občanov in ne lastnoročno podpisane izjave oseb. Prav tako osebe, s katerimi policija v predkazenskem postopku opravlja razgovor, nimajo statusa priče. Ta status pridobijo šele v fazi kazenske preiskave, ko so pred preiskovalnim sodnikom, po podanem pravnem pouku, da je krivo pričanje kaznivo dejanje, dolžni izpovedati resnico in zapisnik o zaslišanju tudi lastnoročno podpišejo. Zato so le-ti zapisniki uporabni kot dokaz, na katerega se kasneje lahko opre sodna odločba," pojasnjujejo na tožilstvu.

Utemeljen sum o obdolžencu se je po zaslišanju prič znižal

Glede na to, da so bile tudi te, za priprtega obdolženca razbremenilne osebe, predlagane za zaslišanje kot priče v kazenski preiskavi, je bilo treba počakati tudi na njihove izpovedbe oziroma na zaslišanja vseh predlaganih prič v kazenski preiskavi. Prav tako so na ODT v Novem mestu šele 12. decembra prejeli poročilo o preiskavi zavarovanih kontaktnih mikro in bioloških sledi. Ob privedbi prvo obdolženega je glede na uradne zaznamke in zapisnike o prepoznavi izhajal utemeljen sum, da je privedeni storilec kaznivega dejanja, kar je z uvedbo preiskave in odreditvijo pripora, ki je bil kasneje podaljšan, potrdilo tudi sodišče. Utemeljen sum, da je pridržani obdolženec oseba, ki je kritičnega dne oškodovancu zadal usodni udarec, se po zaslišanju vseh prič ni potrdil, temveč znižal, kar je bil razlog, da je sodišče 12. decembra pripor zoper prvega obdolženca odpravilo.

Priprli drugega osumljenca