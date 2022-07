Tožilstvo preiskuje grožnje z orožjem v oddaji na Nova24TV

Potem ko je voditelja oddaje na Nova24TV Borisa Tomašiča poklical gledalec in pozval k obračunu z orožjem, je Policija prejela več prijav. Primer pa obravnava tudi pristojno državno tožilstvo, so nam potrdili. Tomašič, ki je klic pospremil s komentarjem: "Prišli so s krvjo na oblast, očitno bodo z oblasti samo na silo šli," trdi, da sam nikoli ni pozival k nasilju.

Na Vrhovnem državnem tožilstvu so nam potrdili, da zadevo že obravnava pristojno državno tožilstvo. Zaradi interesov postopka pa podrobneje o zadevi ne morejo pojasnjevati. icon-expand Nova24TV Inšpekcijski postopek je uvedla tudi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS). V postopku ugotavljajo, ali gre za spodbujanje nestrpnosti. "Borba za Slovenijo se bo sedaj ponovila /.../ Tisti, ki imate orožje doma, ga ne predajte policiji. Tisti, ki ga nimamo, si ga bomo nabavili, da se obračunamo," je dejal eden od klicateljev v studio televizije Nova24TV. Voditelj oddaje Boris Tomašič pa je klic pospremil s komentarjem: "Prišli so s krvjo na oblast, očitno bodo z oblasti samo na silo šli." Tomašič je kasnejel pojasnjeval, da k nasilju ni pozival in da so vse drugačne interpretacije zlonamerne. PREBERI ŠE Poziv k oboroženemu uporu na televiziji, Tomašič: Nisem pozival k nasilju Zaradi predvajanja posnetka v DZ, je bila začasno prekinjena tudi seja. Portal Necenzurirano je poročal, da so madžarski lastniki televizije Nova24TV Tomašiču prodali svoj 45-odstotni delež. Ob njihovem vstopu v lastništvo leta 2017 so bile delnice televizije vredne skoraj milijon evrov, koliko je zanje plačal Tomašič in od kod mu denar, pa ni znano.