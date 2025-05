S pomočjo GPS-naprav dokazujejo gibanje vozil v času umora

S predstavljanjem dokazov se je danes nadaljevalo sojenje šesterici zaradi umora Danijela Božića in poskusa umora Žarka Tešanovića. Poleg domnevnega vodje slovenske celice Kavaškega klana Klemna Kadivca, njegovega brata Blaža, Drejca Kovača, Bojana Stanojevića in Vladana Kljajevića je med obtoženimi tudi solastnik podjetja Navis Mobil oziroma Renty Semir Hajdarpašić, ki mu obtožnica očita, da je hudodelski združbi pri tem pomagal. Tožilstvo namreč trdi, da so vozili, s katerimi so izvršili kaznivi dejanji, najeli pri podjetju Hajdarpašića. Gre za vozili volkswagen passat in opel astro, s katerima naj bi 15. novembra 2019 odpeljali Božića in Tešanovića na Primorsko. Kot zatrjuje tožilstvo, naj bi Božića v Ankaranu ugrabili, zatem pa z najeto astro odpeljali na Okroglo in nato s passatom v bližnji gozd, kjer so ga umorili.

Tožilstvo je danes več ur podrobno predstavljalo podatke GPS-naprav o gibanju obeh vozil v času umora. Naprave so med drugim zabeležile, da se je najeta astra 14. novembra 2019, torej dan pred Božićevim umorom, med drugim nahajala na Pšati pri Domžalah, kjer naj bi po mnenju tožilstva prenočil eden od obtoženih. Zabeležili sta tudi, da sta bili naslednje jutro okrog 8. ure obe vozili slabo uro na Okroglem, zatem pa sta se odpeljali proti Kopru oziroma Ankaranu.

Po besedah tožilke Mateje Gončin ima tožilstvo dokaze, da je bil Božić ugrabljen prav z najetim vozilom astra, saj so v njej našli biološke sledi žrtve. GPS-naprave pa so med drugim zabeležile tudi, da je bilo vozilo astra na dan umora več ur parkirano pred hišo na Okroglem. "Tožilstvo zatrjuje, da je astra stala na naslovu od trenutka, ko so pripeljali Božića na Okroglo do konca izvršitve njegovega umora," je med drugim poudarila Gončin.

Podobno se je gibalo drugo najeto vozilo passat. Naprave so zabeležile, da je bil passat na dan umora okrog 13. ure ponovno na Okroglem, zatem pa se je vozilo večkrat odpeljalo v bližnji gozd, kjer je bilo najdeno truplo Božića. Podatki GPS-naprav kažejo tudi, da se je okrog 14. ure pasat nahajal pred Merkurjem v Naklem. V tem času sta bili v trgovini kupljeni morilski orodji, lopata in kramp, kar tožilstvo dokazuje tudi z računom, je poudarila Gončin.

Iz podatkov GPS pa je razvidno tudi, da se je vozilo passat večkrat nahajalo pred trgovino Tuš v Naklem, v kateri so bili v tem času kupljeni arekina, varekina in cevosan. "Ob izkopu trupla Božića so bile najdene tudi plastenke cevosana, njegovo truplo je bilo polito z varekino in arekino," je med drugim pojasnila Gončin.

Sodnica Klavdija Bercieri je na sojenju povedala, da je bila obveščena, da so Klemnu Kadivcu v celjskem zaporu našli napravo modem. Naslednja obravnava je predvidena 10. junija.

Povod za umor Božića in poskus umora Tešanovića naj bi bila kraja za poldrugi milijon evrov kokaina iz skladišča, ki ga je imela slovenska celica Kavaškega klana v hiši na Okroglem. Kraja se je zgodila v noči na 26. oktober 2019, Božić pa je bil umorjen nekaj tednov kasneje, 15. novembra. Njegovo truplo so našli 1. decembra.