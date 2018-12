Tožilstvo umaknilo obtožni predlog proti Dušanu Mercu

Sodni pregon Dušana Merca, nekdanjega ravnatelja na ljubljanski osnovni šoli Prule, je zaključen. Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je namreč na podlagi njegovega zagovora obtožni predlog umaknilo. Prva obravnava je sicer potekala 29. novembra, naslednja je bila razpisana za januar.

"Ker je Dušan Merc v svojem zagovoru zadevo osvetlil z relevantnimi okoliščinami, ki so pomembne za oceno njegovega ravnanja, so zadevo, po prejemu prepisa njegovega zaslišanja na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani ponovno preučili. Po preučitvi listinske dokumentacije spisa ter ustnega in pisnega zagovora je zaradi ocene, da Dušanu Mercu ni moč očitati, da je bila zaradi njegovega ravnanja učencema povzročena hujša kršitev njunih pravic, saj jima ni bila kršena ustavna pravica do izobrazbe in šolanja – s čimer ni več podan eden od zakonskih znakov očitanega kaznivega dejanja – Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani obtožni predlog umaknilo," so pojasnili.

Gre za zgodbo, ki je v preteklih dneh močno razburjala Slovenijo, upokojenemu ravnatelju pa so številni izražali podporo. Na sodišču se je namreč znašel, ker se je postavil na stran domnevno zlorabljenih deklet.

Junija 2013 naj bi devetošolca med športnim dnevom v vodnem mestu Atlantis spolno napadla dve dekleti. Ravnatelj osnovne šole je za to izvedel tri dni kasneje in napadalcema prepovedal vstop v šolo. A ker je želel zaščititi učenki, žrtvi spolnega napada, se je znašel na sodišču. Očitali smo mu nevestno delo v službi, češ da je devetošolcema, ki jima je prepovedal vstop v šolo, kršil zakonsko pravico do šolanja. Ukrep je sicer izrekel tik pred koncem šolskega leta, tako da sta fanta zamudila le valeto, zaključni izlet in podelitev spričeval, ne pa tudi pouka.