Tožilstvo umaknilo obtožnico zoper Senico in soobtožene

Kot poroča spletni Večer , je specialno državno tožilstvo obtožnico umaknilo na podlagi ugotovitev Milene Kosi , ki je ugotovila, da so bile storitve opravljene in da je bil 1,3 milijona evrov vreden posel med Vegradom in kmetijo Bužekijan z vidika oškodovane družbe Vegrad ekonomsko upravičen.

"Leta 2007 je Slovenija uvedla evro. Marsikdo je takrat v tem videl poslovne priložnosti in je poskušal to izkoristiti. Zato menim, da je bil posel med Vegradom in kmetijo Bužekijan ekonomsko upravičen," je na sojenju 9. novembra dejala izvedenka.

Tožilstvo je Senico bremenilo kaznivega dejanja pranja denarja in napeljevanja nekdanje direktorice Vegrada Hilde Tovšak k zlorabi položaja, Tovšakova je bila obtožena zlorabe položaja, Blanka Muster pa je bila obtožena pomoči pri zlorabi položaja. Ob tem sta bili tudi tajnica Senice Olga Zaviršek in Musterjeva obtoženi pomoči pri kaznivem dejanju pranja denarja.

V julijskih zagovorih so vsi obtoženi zanikali krivdo. V tej zadevi so predobravnavni narok izvedli leta 2017, ko Senica, Zavirškova in Musterjeva krivde niso priznali, Tovšakova pa je za očitana kazniva dejanja najprej priznala krivdo, decembra leta 2018 pa na predobravnavnem naroku preklicala sporazum o priznanju krivde.

Celjsko okrožno sodišče bo zaradi umika obtožnice zdaj izdalo sklep, da se postopek zoper obtožene ustavi.